Más de 100 candidatos dejan la contienda: los partidos con más renuncias y qué motivó sus salidas

A fines de enero, en un reportaje anterior, este Diario dio cuenta de que el número de renunciantes ascendía a 22 hasta ese momento, siendo Renovación Popular la agrupación que acumulaba más casos. Sin embargo, en los días siguientes, la cifra escaló de manera significativa, hasta llegar a superar el centenar al cierre del plazo.

Las cifras al detalle

Según un análisis de El Comercio, más de la mitad de las renuncias registradas entre el 20 de diciembre de 2025 —cuando se presentó la primera— y el 11 de febrero se concentraron en la última semana del plazo, con un pico de hasta 18 dimisiones el último martes. Con corte a las 12:30 p.m., la cifra final incluso puede ser aún mayor.

Evolución de Renuncias - Elecciones Generales 2026 Evolución de renuncias - Elecciones Generales 2026

De los 103 expedientes registrados por renuncias, un 68% ya fue aceptado por los distintos Jurados Electorales Especiales (JEE) a nivel nacional, mientras que el 21% permanece en trámite y el resto fue declarado inadmisible, improcedente o simplemente como no presentado.

Los partidos con mayor número de renuncias ahora son Alianza para el Progreso (APP) —que tiene como candidato presidencial a César Acuña—, con nueve; y Primero La Gente —cuya aspirante presidencial es Marisol Pérez Tello—, con ocho. Además, les siguen en la lista Ahora Nación, Integridad Democrática, Avanza País y Fuerza Popular, con seis cada uno [ver gráfico].

El mayor número de renuncias se registró en las candidaturas a Diputados (50), seguido por las postulaciones al Senado —tanto nacional como regional— con 42, y al Parlamento Andino, con 10.

Asimismo, se reportó una renuncia en una plancha presidencial: la de Jaime Freundt López, quien postulaba a la primera vicepresidencia por Salvemos Perú en la fórmula encabezada por Antonio Ortiz.

Antonio Ortiz ganó por lanzamiento de moneda la candidatura presidencial de Salvemos al Perú. (Foto: César Bueno / @photo.gec)

Freundt dijo, en una publicación en Facebook, que renunciaba por respeto a su “investidura humana” y por su “absoluto desapego” a lo que calificó como “formas oprobiosas” motivadas por la envidia.

Entre los postulantes al Congreso que dimitieron figura Miguel del Castillo Reyes, quien renunció a su candidatura a diputado por Primero La Gente, en medio de cuestionamientos por el presunto direccionamiento de la franja electoral.

También presentó su renuncia el exprocurador Antonio Maldonado, quien postulaba al Senado por el partido Ahora Nación. En la misma agrupación figura Yorka Gamarra, sobrina de Dina Boluarte, quien desistió de su candidatura al Senado.

En enero, señaló a El Comercio que su decisión respondió a lo que calificó como “ataques arteros” lanzados desde el anonimato en su contra, motivados —según afirmó—por su parentesco con la exjefa de Estado.

Asimismo, dimitió Jim Alí Mamani Barriga, excongresista del período extraordinario 2020-2021, quien postulaba al Senado por Avanza País. También figura el exsecretario de Organización de Peruanos por el Kambio (PpK), Jorge Villacorta, quien renunció a su candidatura al Senado por Salvemos al Perú, entre otros personajes.

Jorge Villacorta fue dirigente de Peruanos por el Kambio. (Foto: GEC)

A nivel de regiones, Lima concentra el mayor número de casos, con 40 renuncias distribuidas en los JEE de Lima Centro 2 (26), Lima Oeste 3 (9) y Huaura (5). Le siguen Piura (7) y, con cuatro casos cada una, Tacna, Tumbes, Madre de Dios, Cusco, Loreto y Junín.

Puntos de vista

El abogado Roy Mendoza, especialista en derecho electoral, explicó que los candidatos suelen aducir “razones personales” en sus cartas de renuncia; sin embargo, en la práctica estas decisiones suelen obedecer a la “falta de financiamiento, a un cálculo del candidato sobre sus posibilidades de éxito en el proceso y también a problemas internos en la organización política”.

Detalló que, salvo que se trate del candidato presidencial —lo que no ha ocurrido—, los efectos de estas renuncias en el resto de la plancha “son mínimos, casi imperceptibles”.

Roy Mendoza, abogado especialista en derecho electoral.

En el caso de los postulantes al Congreso, el impacto puede ser distinto. Si quien renuncia “tenía una buena aceptación” o lo hace “por disidencias internas”, las consecuencias podrían ser “significativas” e incluso “traducirse en una fuga de votos” en algunos casos.

Lo que sí ocurre, añadió Mendoza, es que el elector no ve “con buenos ojos las renuncias”, un escenario que “lo lleva a reflexionar sobre su voto ya no para el candidato que renuncia, sino para la organización política”. “Una renuncia, aun cuando sea imperceptible, genera en el elector por lo menos una duda para votar por la organización política”, afirmó.

En símil, la abogada Silvia Guevara, especialista en derecho electoral, señaló que las renuncias pueden responder a diversos motivos, tanto personales como políticos. Explicó que algunos candidatos se dan cuenta, en esta etapa de la contienda, de que su partido quizá no superará la barrera electoral.

Otros —agregó— advierten que, para ser elegidos, tendrían que dedicarse por completo a la campaña y enfrentan limitaciones de recursos, especialmente por el voto preferencial. Además, algunos pueden haberse “desenamorado” del partido debido a conflictos internos u otras dificultades organizativas.

Silvia Guevara, abogada especialista en temas electorales. / HUGO PEREZ

Guevara detalló que, en realidad, la renuncia no amerita una calificación profunda por parte del JEE, sino que solo se necesita cumplir con los requisitos formales, entre ellos el pago de una tasa, sin necesidad de indicar una causa.

Sí mencionó que, en caso de renunciar la cabeza de la plancha presidencial, toda la fórmula quedaría anulada. Si ello ocurriera con algún vicepresidente, la plancha subsiste.

En el caso del Congreso, explicó que si un candidato renuncia, el espacio queda vacío sin posibilidad de ser reemplazado por el accesitario. “Se va la persona, y se va y se pierde ese espacio. Ya no hay posibilidad de reemplazo”, aseveró.

Sobre el impacto en la ciudadanía, Guevara comentó que las renuncias podrían causar confusión, pues el candidato que dimite quizá ya había avanzado en su campaña y difundido sus propuestas.

“Y eso pues da que pensar para los ciudadanos, que pueden percibir de repente esto como algo negativo por el trasfondo que puede haber que motivó a que ese candidato pueda renunciar o ser retirado por la organización política”, puntualizó.

