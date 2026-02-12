Más de 100 candidatos dejan la contienda: los partidos con más renuncias y qué motivó sus salidas

Por Alexander Villarroel Zurita

Como si ya se tratara de todo un deporte nacional, la decisión volvió a postergarse hasta la recta final. Este miércoles 11 de febrero, a las 11:59 p.m., venció el plazo para que los candidatos a las Elecciones Generales 2026 (EG 2026) formalizaran su renuncia, en caso decidieran retirarse de la contienda en curso. En total, más de 103 aspirantes a la vicepresidencia, al Congreso y al Parlamento Andino desistieron de sus postulaciones en las distintas circunscripciones a nivel nacional.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

