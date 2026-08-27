ONPE detalla cómo avanza la presentación de informes financieros de partidos políticos por Elecciones Generales 2026. (Foto: Andina)
ONPE detalla cómo avanza la presentación de informes financieros de partidos políticos por Elecciones Generales 2026. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que más del 90% de las organizaciones políticas presentó su segundo informe financiero de campaña. Un total de 34 agrupaciones partidarias cumplió con esta obligación de transparencia con miras a los comicios de las Elecciones Generales 2026.

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