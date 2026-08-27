La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que más del 90% de las organizaciones políticas presentó su segundo informe financiero de campaña. Un total de 34 agrupaciones partidarias cumplió con esta obligación de transparencia con miras a los comicios de las Elecciones Generales 2026.

El reporte oficial evidenció que 30 agrupaciones políticas entregaron sus estados financieros dentro del plazo legal. Asimismo, cuatro partidos realizaron la entrega de manera extemporánea, mientras que tres grupos políticos omitieron la rendición de cuentas de sus fondos de campaña.

La supervisión de la ONPE pretende asegurar la legalidad de los aportes privados y el control de los gastos de propaganda, y busca transparentar el origen y el destino de los recursos financieros en la política nacional.

Informes reportados ante la ONPE por Elecciones Generales 2026

En el aspecto económico, Fuerza Popular reportó los mayores ingresos de campaña con un monto de S/3′632.787,25, seguido por el Partido Democrático Somos Perú con S/988.605,85. En tanto, Fuerza Popular también lideró el rubro de los gastos con la cifra de S/2′313.446,39.

Respecto a las candidaturas individuales, 6.098 postulantes de un total de 7.378 obligados presentaron su respectiva información financiera de ingresos y gastos. De este grupo, 6.041 candidatos cumplieron con el trámite en el periodo regular, mientras que 57 lo hicieron fuera del plazo.

La Ley de Organizaciones Políticas califica la omisión de estos informes como una infracción muy grave para los partidos políticos. Los infractores arriesgan multas que van desde las 31 hasta las 100 unidades impositivas tributarias, además de la pérdida del financiamiento público directo.

Plazos de la ONPE

La ONPE fijó el lunes 24 de agosto de 2026 como el plazo límite definitivo para que las agrupaciones políticas y los candidatos presenten sus balances financieros. La disposición legal rige formalmente mediante la Resolución Gerencial N° 000008-2026-GSFP/ONPE en el diario oficial El Peruano.

Esta segunda rendición obligatoria abarca el registro detallado de las actividades económico-financieras efectuadas entre el 14 de marzo y el 1 de agosto de 2026.