El candidato presidencial del Partido Morado, Mesías Guevara, afirmó que el Perú necesita recuperar el equilibrio de poderes y ejercer una política decente, durante la presentación oficial de la plancha presidencial y de los candidatos al Congreso y Parlamento Andino de su agrupación, realizada este domingo 11 de enero.
En el acto político, que contó con la presencia del expresidente Francisco Sagasti, Guevara sostuvo que es falso afirmar que el Congreso sea el primer poder del Estado, al considerar que esa idea debilita los principios republicanos y afecta la democracia.
En ese sentido, remarcó que el país debe avanzar hacia una gobernanza basada en la honestidad y el respeto entre los poderes del Estado.
“No caigamos en esa predica cuando dicen que el Congreso es el primer poder del Estado, eso es antidemocrático, eso significa no tener solides en nuestro principio republicano porque nosotros tenemos que rescatar a nuestra patria”, expresó durante su discurso.
“Es falso cuando se dice que el Congreso es el primer poder del estado y eso tenemos que sacar de la mente de todos los peruanos porque tenemos que recuperar el equilibrio de poderes a favor de la gobernanza con honestidad, con las manos limpias y el corazón fuerte a favor de todo el pueblo peruano”, agregó.
Guevara también hizo un llamado a la coherencia política y a la unidad dentro de su partido para enfrentar lo que calificó como mafias enquistadas en el Congreso. Indicó que no basta con denunciar estos problemas, sino que es necesario actuar con integridad y no aprovecharse del poder.
Finalmente, el candidato presidencial señaló que existe un “Perú invisible” que no está siendo atendido por la clase política ni por los partidos que actualmente gobiernan desde el Parlamento, y afirmó que el Partido Morado busca representar a esos sectores históricamente relegados.
