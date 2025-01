Análisis…

“Tomar distancia”, por Enrique Castillo, analista político.

Va a ser determinante, para la elección, todo lo que ha ocurrido el 2024 y va a ocurrir en el 2025. Y me refiero en lo que significa la visión del electorado con respecto a ciertos partidos. Va a ser muy difícil que algunos partidos del Congreso puedan tomar distancia ya de la presidenta Dina Boluarte, por ejemplo. Si se hubiera hecho en el 2024, hubiera habido tiempo para desmarcarse, pero eso no ha ocurrido. Entonces, la relación Ejecutivo-Congreso va a marcar para bien a quienes asuman la bandera de la oposición y, para mal, a quienes han mantenido y seguirán manteniendo una relación cercana con el Ejecutivo. La población ya no distingue claramente entre lo que hace el Ejecutivo y lo que hace y resuelve el Congreso. Prácticamente, los ha metido en un mismo paquete.