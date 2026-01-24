El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) entregó el pasado 19 de enero a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) la lista de ciudadanos fallecidos que aún figuran en el Padrón Electoral de las Elecciones Generales 2026, cuyas defunciones fueron inscritas después de la remisión del padrón electoral preliminar al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), realizada el 13 de noviembre.

De acuerdo con la información procesada por Reniec al 15 de enero de 2026, el padrón electoral consigna un total de 27 millones 325 mil 432 ciudadanos habilitados para votar. Sin embargo, dentro de ese universo se identificó a 16 mil 348 personas fallecidas cuyos decesos fueron registrados con posterioridad al cierre del padrón.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Reniec precisó que la entrega de esta base de datos se realiza en cumplimiento de la Ley N.° 31943 y tiene como finalidad evitar la desinformación y la difusión de noticias falsas relacionadas con el número real de votantes en los próximos comicios. Esta información será administrada por la ONPE para informar a los miembros de mesa y garantizar que los materiales electorales se elaboren con datos actualizados.

Asimismo, la entidad recordó que la inscripción de las actas de defunción es un trámite gratuito que debe ser realizado por los familiares o deudos, presentando el certificado de defunción emitido por el médico y el DNI del declarante, ya sea en una oficina de Reniec o en el registro civil municipal correspondiente.

En el marco de las Elecciones Generales 2026, Reniec informó que tiene previsto realizar tres entregas adicionales de información, que incluirán nuevas inscripciones de defunciones posteriores al cierre del padrón, así como la relación de ciudadanos que cumplan 18 años hasta el día de la elección y aquellos que hayan actualizado su fotografía o dirección en el DNI.

VIDEO RECOMENDADO