Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Solo 9 de las 36 planchas presidenciales inscritas para las elecciones generales 2026 han cumplido con presentar su primer informe de gastos de campaña ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), según el portal Claridad del organismo electoral.
Solo 9 de las 36 planchas presidenciales inscritas para las elecciones generales 2026 han cumplido con presentar su primer informe de gastos de campaña ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), según el portal Claridad del organismo electoral.
LEE: Tomas Gálvez: Elección del nuevo fiscal de la Nación se realiza este lunes
De acuerdo con el reporte actualizado al 20 de marzo, el nivel de cumplimiento alcanza apenas el 23.08%, mientras que 27 agrupaciones políticas aún no han presentado la información requerida dentro del plazo inicial establecido.
Ante este escenario, la ONPE decidió ampliar de manera excepcional el plazo de entrega hasta el 27 de marzo, con el objetivo de que las organizaciones políticas cumplan con esta obligación de transparencia.
El informe financiero debe detallar los aportes, ingresos y gastos realizados durante la campaña, desde el 26 de marzo de 2025 —fecha de convocatoria a elecciones— hasta el 13 de marzo de 2026.
Esta información será revisada por la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios, instancia encargada de fiscalizar el financiamiento político y verificar el cumplimiento de las normas vigentes.
Según lo establecido, la presentación corresponde a las planchas presidenciales y debe ser realizada por el tesorero de cada organización política. No obstante, la obligación también alcanza a los candidatos al Congreso y al Parlamento Andino, quienes deben reportar sus propios ingresos y gastos de campaña.
MÁS: Keiko Fujimori: “No creo en esa narrativa de las leyes procrimen”
El bajo nivel de cumplimiento registrado hasta el momento pone en evidencia los desafíos en materia de transparencia electoral, en un contexto en el que la rendición de cuentas es clave para garantizar la legalidad del financiamiento político.
VIDEO RECOMENDADO
- Julia Torreblanca: “Lo que se está haciendo con este dictamen es matar a la minería formal”
- Tribuna electoral: Jordán, Romero, García y Velásquez Quesquén exponen sus propuesta para el Senado
- Spoilers para el debate, una crónica de Fernando Vivas sobre el cara a cara de los candidatos
- La derechización de la derecha
- Vladimiro Montesinos suma una nueva condena: Las razones del PJ para sentenciarlo a 20 años de cárcel por el caso ‘Sobres Bomba’
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.