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27 planchas presidenciales no presentan informe financiero y se amplía plazo. (Foto: Andina)
27 planchas presidenciales no presentan informe financiero y se amplía plazo. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Solo 9 de las 36 planchas presidenciales inscritas para las elecciones generales 2026 han cumplido con presentar su primer informe de gastos de campaña ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), según el portal Claridad del organismo electoral.

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