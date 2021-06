El conteo de todas las actas por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) concluyó al 100% este martes 15 de junio, poco después de una semana de la segunda vuelta electoral entre Pedro Castillo, de Perú Libre, y Keiko Fujimori, de Fuerza Popular. Sin embargo, hasta el momento no se ha podido oficializar quién es el o la ganadora formalmente y, por ende, quién asumirá la Presidencia de la República desde el 28 de julio.

Esto, debido a que le compete al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declarar al ganador de la contienda electoral luego de haberse pronunciado sobre todos los recursos pendientes relacionados a estos comicios del pasado 6 de junio.

“El JNE proclamará los resultados de las elecciones presidenciales luego de resolver todas las apelaciones sobre actas observadas y pedidos de nulidad elevadas a dicha instancia, en el marco del proceso electoral de segunda vuelta”, informó la autoridad electoral.

#JNEInforma | El #JNE proclamará los resultados de las elecciones presidenciales luego de resolver todas las apelaciones sobre actas observadas y pedidos de nulidad elevadas a dicha instancia, en el marco del proceso electoral de #SegundaVuelta. 👉https://t.co/YUfAHAoYCW pic.twitter.com/QgAteHPKZ0 — JNE Perú (@JNE_Peru) June 16, 2021

El jurado precisó que, luego de emitir resoluciones sobre estas nulidades, el JNE remitirá sus resoluciones a los Jurados Electorales Especiales (JEE) correspondientes para que notifiquen a las oficinas desconcentradas de la ONPE (ODPE) para que incluyan los votos que hayan sido considerados o anulados en el cómputo oficial.

El conteo de votos, al 100% de actas contabilizadas por la ONPE, le dio 8,835,579 votos a Pedro Castillo, y 8,791,521 a Keiko Fujimori, estableciendo así una ventaja de 44,058 votos a favor del candidato de Perú Libre.

ONPE al 100% de actas contabilizadas.

Pedidos de nulidad pendientes

Según el portal del JNE y hasta las 9 a.m. del miércoles 16 de junio, se han presentado durante la segunda vuelta electoral unos 1,265 recursos de nulidad electoral que buscan invalidar votos en mesas de votación por diversos motivos, incluyendo 178 apelaciones.

De este número, 1,115 fueron planteados por Fuerza Popular y 150 por Perú Libre.

En total, los jurados electorales especiales ya han rechazado 985 recursos de nulidad, con 178 casos que han sido presentados como una apelación.

Hasta el momento, quedan pendientes de resolver 284 recursos de nulidad, entre ellas unas 124 apelaciones que todavía no han sido materia de pronunciamiento por los JEE y, en segunda instancia, por el JNE. Unas 54 apelaciones fueron rechazadas en primera instancia por haber sido presentadas de manera extemporánea o no haber adjuntado los comprobantes de pago de las tasas correspondientes para el procedimiento.

Un ejemplo de una resolución que rechaza una apelación de Fuerza Popular por no adjuntar el comprobante de pago requerido.

Fuerza Popular y sus pedidos de nulidad

El vocero de Fuerza Popular detalló, el domingo 13 de junio, que su agrupación política había presentado ante los JEE un total de 940 solicitudes de nulidad, pero solo unos 165 antes del cierre de la mesa de partes a las 8 p.m. del miércoles 9 de junio, fecha límite para plantear estos recursos.

“A las 23:59 del miércoles, presentamos 723 recursos de nulidad, y a las 7:59 p.m. presentamos unos 165, lo que implica 41.250 votos [...] Para nosotros ya es un escándalo que nos digan que las solicitudes de nulidad hasta el día viernes no son admisibles. Hay interpretaciones que no compartimos pero nos parecería más escándalo e inaudito que nos diga que el miércoles termina a las 8 p.m. y no a las 12 p.m.”, señaló en declaraciones a Cuarto Poder.

null null

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO