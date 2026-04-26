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Resumen

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Sin ningún reparo, el candidato presidencial Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) insistió públicamente en el planteamiento de instaurar una nueva Constitución en el país y sustituir la Carta Magna vigente, que rige desde 1993.

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