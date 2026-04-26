Sin ningún reparo, el candidato presidencial Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) insistió públicamente en el planteamiento de instaurar una nueva Constitución en el país y sustituir la Carta Magna vigente, que rige desde 1993.

Este sábado, en una conferencia de prensa, el aspirante a la Presidencia de la República dejó en claro que apuesta por un “nuevo comienzo democrático” con la ayuda de un gran frente político, en el que estarán comprendidos distintos actores.

“Nosotros creemos en un nuevo comienzo democrático conversando con la gente, con los agentes económicos, agentes políticos, agentes sociales, comunitarios, regionales, del Perú de todas las sangres para un nuevo comienzo patriótico y eso significa una nueva Constitución”, aseguró.

Sostuvo que la actual Constitución fue “trastocada” con más de 50 reformas constitucionales a puertas cerradas por el Congreso de la República. “No puede ser que se gobierne y se haga democracia quitándole el derecho al pueblo del referéndum”, acotó.

—Denuncias constitucionales—

El candidato dio estas declaraciones en una conferencia en la que también cuestionó el funcionamiento del Estado y del sistema electoral, sobre todo por las recientes elecciones generales del 12 de abril.

Tras varios minutos de exposición, anunció que la bancada Juntos por el Perú-Voces del Pueblo-Bloque Magisterial, que la integran 10 legisladores —incluido Sánchez—, presentará este lunes dos denuncias constitucionales contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

No supo explicar al detalle, pero señaló que la formulación de ambas denuncias se debía a que se realizaron acciones “fuera del marco legal” relacionadas con la renuncia de Piero Corvetto como jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

“Las acciones vinculadas... Dice la ley respecto de la renuncia del señor Piero Corvetto y la actuación de la JNJ, la ley es bien clara en esta prerrogativa y nosotros sentimos dos cosas: En primer lugar las negligencias en la organización, las fallas que han habido tienen que investigarse y tiene que haber una sanción. […] Número dos: Allí ha habido una afectación y creemos que los órganos han actuado mal”, refirió.

Agregó que “denunciar lo hacemos porque creemos que no ha cumplido en ese grado sus decisiones en base al derecho de sus competencias”.

—Análisis—

Sobre el tema, el analista político José Carlos Requena consideró que los agentes sociales, comunitarios y regionales a los que hizo referencia Sánchez pueden ser identificados como todo aquello que no tiene representación política formal.

“Puede estar en ese costal el etnocacerismo, gente cercana al Movadef, mineros ilegales y economías de distinto rubro. Todo ese grupo de gente creo que puede sentirse representado o mucho más cobijado que con un llamado de la izquierda típica”, refirió.

Agregó que con esos grupos está tratando de consolidar su voto de izquierda con la vieja retórica de la necesidad de un cambio constitucional.

“Pienso en cosas tipo federaciones, rondas, comunidades, en fin, todas las cosas que no tienen necesariamente representación política formal y que pueden ser, sin duda alguna, presión significativa”, añadió.

Al ser consultado por El Comercio, el analista Enrique Castillo consideró que, al mencionar a grupos económicos, sociales y comunitarios, Sánchez “está hablándole al mundo urbano y al mundo rural”.

Opinó que, con las recientes declaraciones, el candidato presidencial sigue el discurso de Pedro Castillo con la instauración de una nueva Constitución para reivindicar las demandas sociales.