El candidato a la alcaldía de Lima por Avanza País, Francis Allison, llegó a la Institución Educativa República Dominicana, en el distrito de Magdalena del Mar, para ejercer su derecho al voto durante la jornada electoral. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)
El candidato a la alcaldía de Lima por Avanza País, Francis Allison, llegó a la Institución Educativa República Dominicana, en el distrito de Magdalena del Mar, para ejercer su derecho al voto durante la jornada electoral. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)
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El candidato de Avanza País a la Alcaldía de Lima, Francis Allison, acudió este domingo a su local de votación en el distrito de Magdalena del Mar para ejercer su derecho al sufragio durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

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