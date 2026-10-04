El candidato de Avanza País a la Alcaldía de Lima, Francis Allison, acudió este domingo a su local de votación en el distrito de Magdalena del Mar para ejercer su derecho al sufragio durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026.
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