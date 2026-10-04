El candidato de Avanza País a la Alcaldía de Lima, Francis Allison, acudió este domingo a su local de votación en el distrito de Magdalena del Mar para ejercer su derecho al sufragio durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Allison llegó a la Institución Educativa República Dominicana, donde cumplió con emitir su voto en el marco de la jornada electoral que se desarrolla este 4 de octubre.

#EnVivo #Voto2026 Francis Allison, candidato a la alcaldía de Lima por Avanza País, llego a su local de votación en Magdalena Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzH9Zg https://t.co/XML518icxE — Canal N (@canalN_) October 4, 2026

El postulante inició previamente sus actividades de la jornada en Villa María del Triunfo, donde participó junto a su familia en un desayuno con vecinos de la zona de El Mirador Eterno.

Tras votar, Allison continuó con sus actividades previstas para esta jornada electoral, en la que los ciudadanos de Lima Metropolitana acuden a las urnas para elegir a sus próximas autoridades municipales.

La jornada electoral se desarrolla desde las primeras horas de este domingo en los distintos locales de votación habilitados en la capital.

Tras cumplir con su deber ciudadano, Allison tiene previsto continuar sus actividades junto a su equipo y esperar los resultados de los comicios, cuyo conteo estará a cargo de los organismos electorales correspondientes.