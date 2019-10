El decreto supremo emitido por el presidente Martín Vizcarra para la disolución del Congreso también incluye la convocatoria a elecciones para el 26 de enero del 2020, a fin de que los peruanos determinen quiénes completarán el período parlamentario hasta el 2021.

A la espera de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) emita el reglamento de proceso electoral y defina el cronograma del mismo —que a todas luces será muy ajustado—, El Comercio consultó a representantes de los partidos políticos que lograron representación parlamentaria en los comicios generales del 2016 su posición en torno a lo que viene.

Un aspecto a considerar es que una de las cuatro leyes de reforma política aprobadas por el Congreso disuelto y promulgadas por el Ejecutivo contempla como causal de cancelación de la inscripción de un partido político: “Cuando no participe en elecciones de alcance nacional o retire todas sus listas de candidatos del proceso electoral correspondiente”.

Así, de aplicarse dicha norma, todos los partidos políticos con inscripción vigente estarían obligados a presentar candidatos en las elecciones del 2020. En tanto, un nuevo requisito para lograr el registro de una organización política es presentar “la relación de afiliados equivalente, como mínimo, al 0,1% de los ciudadanos del padrón aprobado para el último proceso electoral”.

El padrón electoral para las elecciones del 2020 está camino a ser aprobado por el JNE. Considerando los comicios del 2016, un partido requiere actualmente para su inscripción contar con casi 23.000 afiliados.

LAS POSICIONES

—Fuerza Popular—

Karina Beteta, secretaria nacional de la Mujer e Inclusión Social de Fuerza Popular, consideró que la convocatoria a elecciones y el proceso en sí es “irregular”, pues se da raíz de una disolución del Congreso que califica de inconstitucional.

“Eso corresponde al secretario de nuestro partido, seguramente tendrá que analizarse. Hasta este momento, todo es irregular”, manifestó a este Diario refiriéndose a Luis Galarreta.

Su colega y también miembro de la Comisión Permanente, Rosa Bartra, sostuvo el partido no ha definido su participación en una asamblea. Sin embargo, refirió que “el Jurado Nacional de Elecciones tiene que medir muy bien los pasos que va a dar”, puesto que la norma electoral que regirá estos comicios será emitida vía decreto de urgencia por el Ejecutivo. “No puede estar una elección tan importante, si es que acaso se da, contaminada por vicios de ilegalidad”, añadió.

Una opinión personal a favor de la participación de partido tuvieron Alejandra Aramayo, miembro del Congreso disuelto, y Mario Mantilla, integrante de la Comisión Permanente. “En mi opinión sería un error no participar, pero usted sabe que las decisiones no están en manos sensatas últimamente”, dijo la primera. Su excompañero de bancada reiteró que si bien aún no hay ningún acuerdo, él sí cree que el partido debe tener presencia: “No ha habido ninguna decisión, no se ha tocado el tema. Pero pienso que, no obstante las acciones legales que se tenga que tomar, de darse el caso se tiene que participar”.

—Apra—

Actualmente, el Partido Aprista Peruano no tiene dirigencia reconocida por el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del JNE, pero como parte de su reestructuración tiene previsto realizar su XXV Congreso Nacional a fines de este mes. El último domingo, con apoyo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), eligió a los delegados de todas las bases del país que participarán en la cita del 25, 26 y 27 de octubre.

Elías Rodríguez, cuya elección como secretario general institucional fue anulada, comentó que aunque para su agrupación lo ocurrido es un golpe de Estado —“por más que no parezca”, se evaluará la participación en las elecciones a fin de tomar una decisión final.

De no hacerlo, no expresó preocupación por la eventual pérdida de la inscripción de partido, puesto que dijo confiar en que con la cantidad de militantes se puede lograr un nuevo registro presentando el padrón de afiliados, de acuerdo al nuevo requisito.

“Tenemos que tomar en estos días una decisión. Muy probablemente participemos, lo iremos ajustando en estos días en una convocatoria dirigencial que tenemos”, manifestó, aunque acotó que un aspecto clave será el cronograma electoral, que sería en sus palabras “tirado de los pelos”.

Por su parte, Benigno Chirinos, cuya elección como como secretario general político también fue anulada, precisó que —como los plazos son ajustados— el Apra no esperará la realización del congreso nacional para tomar una decisión final. Esta, acotó, será comunicada en los próximos días luego de una reunión entre los delegados electos y los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, la Comisión Política —que preside Mauricio Mulder— y la Célula Parlamentaria electa el 2016.

—Acción Popular—

El partido con el que Jorge Muñoz llegó a la alcaldía de Lima está en una situación similar a la del Apra ante el ROP y, en la interna, tiene posiciones divergentes en torno a la disolución del Congreso. Sin embargo, Edmundo del Águila Morote, miembro del Comité Político de la organización, sostuvo que está definido que esta participará en los comicios de 2020.

“De todas maneras vamos a participar”, manifestó Del Águila, padre de Edmundo del Águila, miembro de la Comisión Permanente. Añadió que el Comité Político se reunirá este martes con la siguiente agenda: “Ver los procedimientos que se han de seguir, de acuerdo con el estatuto, para la designación de los candidatos al Congreso. La parte operativa la llevará el Comité Nacional Electoral”.

Según añadió el también exdiputado, Acción Popular tiene reconocidos actualmente al personero legal, al Comité Electoral Nacional y a los miembros del Comité Político.

—Alianza para el Progreso (APP)—

En la agrupación que lidera César Acuña, excandidato presidencial, parecen no perder el tiempo. El propio Acuña parece haber iniciado la campaña ayer, con su visita a Arequipa —según dijo— “con el objetivo de fortalecer nuestro partido y hacer de Alianza Para el Progreso la opción política más responsable que tanto demanda nuestro país”.

Durante su recorrido, César Acuña declaró a la prensa que la disolución del Congreso “fue la mejor decisión”. “Ahora estamos pensando que el 26 de enero, la bancada de APP no va a ser de nueve [electos en el 2016], vamos a trabajar para que la bancada de APP sea de unos 10 o 25 congresistas”, adelantó.

Su hijo y miembro de la Comisión Permanente, Richard Acuña, expresó a este Diario que el respaldo de su partido está en las casi 2.000 autoridades locales y regionales del país. “Por eso, es obvio que APP participará en las próximas elecciones. Y tenemos la seguridad que, en base a los cuadros que se presentarán, tendremos una representación importante, que tendrá como obligación defender los intereses de todos los peruanos”, afirmó.

—Frente Amplio—

Este partido respaldó desde su representación en el Congreso la disolución de mismo y se había expresado a favor del adelanto de elecciones generales.

Su líder e integrante de la Comisión Permanente, Marco Arana, confirmó que también participarán en los comicios que vienen.

“Hace dos meses tuvimos un Comité Ejecutivo Nacional y se decidió estar preparado para los procesos que venían. Estamos preparados para las elecciones del 2020, como lo estaríamos también si se adelantaban las presidenciales”, expresó.

—Contigo—

Este partido entró en una reestructuración tras la renuncia de su líder Pedro Pablo Kuczynski (PPK) a la presidencia de la República. El cambio iniciado incluyó una nueva denominación: ya no Peruanos por el Kambio (PpK), sino Contigo.

Consultado por este Diario, su presidente, Gilbert Violeta, reveló que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) ya tomó la decisión de participar, aunque quedan pendientes algunas formalidades internas que cumplir y la posición final de la asamblea del partido.

“Habiéndose consumado la ruptura del orden constitucional y siendo inevitable el proceso electoral, el partido no puede renunciar a dar la batalla en la siguiente etapa, pues el nuevo congreso tiene que revisar la legalidad de los actos del Gobierno de facto. Más aún sabiendo que la izquierda radical, aliada del señor Vizcarra, quiere convertir al nuevo Congreso en una suerte de Asamblea Constituyente donde poder hacer reformas que les permita cambiar e modelo económico”, consideró.

El secretario nacional de Organización de Contigo, Jorge Villacorta, sostuvo que si bien la posición del partido es que Martín Vizcarra dio un golpe de Estado, debe considerarse la “primacía de la realidad”.

“Nosotros como partido tenemos que participar y estamos listos para participar. La comisión de reestructuración que yo presido está en esa línea”, también comentó.

—Nuevo Perú—

En Nuevo Perú, que no tiene inscripción ante el ROP, se preparan para tener un congreso nacional en Lima en los próximos días a fin de definir si participarán en el proceso electoral del 2020, en alianza con algún partido que sí tenga registro.

“Esa es la idea, hemos estado apostando por eso”, refirió Álvaro Campana, secretario general de la organización, a este Diario.

En ese sentido, agregó que el movimiento ya ha conversado con otros partidos de izquierda, como Perú Libre o Juntos por el Perú, para ver si se conforma una plataforma más amplia.

“No hemos definido nuestra modalidad de participación en este proceso electoral […] Veremos en los próximos días cuál es nuestro nivel exacto de participación y si lo hacemos a través de una alianza o no. Eso es algo que todavía está en discusión en el Nuevo Perú”, dijo hace unos días Verónika Mendoza, líder de Nuevo Perú.

MÁS INFORMACIÓN

— Actualmente son 24 las organizaciones políticas de alcance nacional con inscripción vigente.

— Según pudo conocer este Diario, Restauración Nacional, Vamos Perú, el Partido Nacionalista Peruano y el Partido Morado apuntan también a participar en las elecciones del 2020.

— Vicente Zeballos, presidente del Consejo de Ministros, adelantó que el Gabinete aprobaría este miércoles el primer decreto de urgencia, referido al marco regulatorio para el próximo proceso electoral. “Habrá que hacer excepciones a la norma procesal, al cronograma electoral, que es de prioritaria atención […] Tendrá que revisar el Jurado Nacional de Elecciones cuáles son las normas que tendrán que aplicar”, dijo el domingo en “Punto Final”.

“Tenemos que ser realistas, esta es una situación excepcionar, inédita”, añadió respecto a las leyes de reforma política promulgadas.