El secretario general del partido Perú Libre y exgobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, acudió a votar esta mañana en la ciudad de Huancayo usando un polo que tenía los colores y el logo de su agrupación política, algo que está prohibido por la ley electoral.

En las imágenes se puede ver a Cerrón caminar hacia su local de votación usando un polo blanco con cuello rojo y una casaca negra que, por momentos, cubría el logo que tenía en el lado izquierdo.

Al ser cuestionado sobre esto, el exgobernador y fundador del partido Perú Libre respondió: “No tiene ningún símbolo y, además, no hacemos ningún exhibicionismo de eso”.

Vladimir Cerrón fue a votar a un colegio en Huancayo. (Panamericana)

El artículo 190 de la Ley Orgánica de Elecciones establece como prohibición que “desde veinticuatro horas antes se suspende toda clase de propaganda política”.

Al respecto, José Manuel Villalobos, especialista en temas electorales, indicó a El Comercio que “un polo con el símbolo del partido está prohibido, y es delito electoral. Como es un delito, en el acto la fiscalía debe intervenirlo y abrirle el proceso de investigación penal por eso. Es una sanción a la persona que infringe la norma”.

En estos casos, las autoridades de los locales de votación tienen la potestad de evitar el ingreso de quien viole esta norma. Así lo explica, por su parte, el especialista en temas electorales José Tello. “Este señor ha debido mantenerse fuera de el local de votación. Los miembros de mesa, con el apoyo de la ONPE y del Jurado Nacional de Elecciones han debido tomar cartas en el asunto, y pidiendo asistencia del orden público, en este caso de la policía o las fuerzas armadas, han debido intervenir”, indicó.

Tello precisó que se trata del presunto de delito de Perturbación del Proceso Electoral, previsto en el artículo 354 del Código Penal y 384 de la Ley Orgánica de Elecciones. La pena puede llegar a los 10 años.

“En el caso de Vladimir Cerrón, eso sí es algo que está prohibido y este señor lo sabe. Lo peor de todo es que lo está haciendo adrede. Una persona que es líder de un partido político, que sabe de los procesos electorales y que incluso ha sido autoridad en su región que es Junín, tiene clarísimo que estas cosas no se pueden hacer. No puede alegar que no conocía”, agregó Tello.

Sin embargo, el penalista Andy Carrión explica que este tipo de faltas menores no han sido sancionadas en otros procesos electorales. Esto ocurre porque para sancionar el delito debe comprobarse el dolo del investigado. “Los fiscales mismos no suelen denunciar este tipo de conductas, porque entienden que se trata de un delito menor y luego investigar sería más tedioso que sancionar. El investigado podría argüir algún tipo de ignorancia deliberada incluso. Si lleva una casaca encima podría argüir que no quería mostrarlo, y que simplemente se mostró inconscientemente”, menciona Carrión.

Artículo 354 y 358 del Código Penal

