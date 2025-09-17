Elecciones Perú 2026: 47% de precandidatos sin experiencia y nuevas reglas de la ONPE | Tenemos Que Hablar

Hoy analizamos los cambios clave para las Elecciones Generales del Perú 2026: las nuevas reglas electorales definidas por la ONPE, la fecha de las primarias, y cómo funcionarán las modalidades de selección de candidatos — voto abierto, cerrado o por delegados. También conversamos con Enzo Elguera sobre los perfiles presidenciales: de los 47 precandidatos hasta ahora, muchos provienen del Congreso; otros, de partidos recién formados o candidatos independientes que afrontan elecciones presidenciales por primera vez.