Keiko Fujimori Higuchi, candidata de Fuerza Popular a la Presidencia de la República, emitió su voto este domingo al promediar las 11:30 a.m., en el colegio Libertador San Martín, ubicado en el distrito de San Borja, en Lima, durante la segunda vuelta de las elecciones generales 2026.

La candidata sufragó tras llegar a su local de votación acompañada de sus colaboradores y un fuerte resguardo policial.

#KeikoFujimori se retiró de su local de votación en San Borja. No estuvo ni cinco minutos en el colegio Libertador San Martín. Ahora esperará el flash electoral en su casa con su familia. @Politica_ECpe pic.twitter.com/sux1ylw5AE — Martín León Espinosa (@mleonespinosa) June 7, 2026

Ingresó al centro educativo y ejerció su voto de forma rápida ya que en dicho local ya se encontraban todas las mesas instaladas.

Keiko Fujimori, evitó declarar a los medios una vez arribó a dicho colegio, pero al salir y subir a la camioneta que la trasladó, se dio un tiempo para saludar a todos sus seguidores.

Cómo votar en esta segunda vuelta

Paso a paso

Lleva tu DNI (vigente o vencido) y acude a tu local en el horario indicado. Recibe la cédula única de votación. En la cámara secreta, marca con una cruz o aspa dentro del recuadro del candidato elegido. Dobla la cédula y colócala en el ánfora. Firma el padrón y deja tu huella digital. Retira tu DNI y la constancia de votación.

Si no acudes a votar

Multa obligatoria entre S/ 23 y S/ 92, según el distrito de tu DNI.

El voto es obligatorio de 18 a 70 años (mayores de 70 están exonerados).

Sin regularizar (pago o justificación), puedes tener trabas en trámites públicos

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