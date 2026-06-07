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La candidata de Fuerza Popular, Keiko fujimori, ejerce su derecho al voto en San Borja, en el colegio San Martín Libertador, en un ambiente de expectativa y participación ciudadana. (Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec)
La candidata de Fuerza Popular, Keiko fujimori, ejerce su derecho al voto en San Borja, en el colegio San Martín Libertador, en un ambiente de expectativa y participación ciudadana. (Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec)
Por Redacción EC

Keiko Fujimori Higuchi, candidata de Fuerza Popular a la Presidencia de la República, emitió su voto este domingo al promediar las 11:30 a.m., en el colegio Libertador San Martín, ubicado en el distrito de San Borja, en Lima, durante la segunda vuelta de las elecciones generales 2026.

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