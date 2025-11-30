El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que el proceso de elecciones primarias de las organizaciones políticas Partido Aprista Peruano y Renovación Popular se desarrolla con total normalidad este domingo, en el marco de las Elecciones Generales 2026. Ambas agrupaciones participan bajo la modalidad de afiliados.

Según un reporte de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales (DNFPE), elaborado con información corroborada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) hasta las 12:30 p. m., un total de 555 mesas de sufragio fueron instaladas en todo el territorio nacional. Para el mediodía, estaba prevista la instalación de 578 mesas.

El documento también detalla que 2 890 efectivos de las Fuerzas Armadas y 976 agentes de la Policía Nacional permanecen desplegados a nivel nacional con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral en los diversos locales de votación.

Asimismo, participan 136 personeros de centros de votación y 521 personeros de mesa, quienes supervisan el cumplimiento del proceso interno de cada organización.

La ONPE está a cargo de la organización de estos comicios en los que los partidos que eligieron la modalidad de afiliados decidirán hoy a sus candidatos para las Elecciones Generales 2026. En tanto, las 37 agrupaciones políticas restantes desarrollan este domingo sus propias elecciones internas bajo la modalidad de delegados, a través de sus órganos electorales centrales.

Los delegados elegidos participarán el próximo 7 de diciembre de 2025 en una jornada nacional organizada por la ONPE, en presencia de personal del JNE, en la que se definirán las postulaciones finales hacia abril de 2026.