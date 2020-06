El Congreso de la República suspendió las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) para las elecciones generales del 2021, pues no sería posible realizarlas debido a la pandemia por el coronavirus (COVID-19). Con esta decisión, ese proceso se hará recién durante las regionales y municipales del 2022.

El texto aprobado señala que no se aplicarán las disposiciones establecidas en la Ley 30998 relativas a las elecciones primarias. Sin embargo, quedaría vigente – porque no señala que no será aplicable– lo que se establece en la segunda disposición complementaria transitoria sobre las elecciones internas para los comicios del 2021. De acuerdo con esa disposición, las internas serían organizadas por la ONPE; el Reniec elaboraría el padrón de electores; y la fiscalización del proceso recaería en el JNE.

Antes de la votación en la que la norma se aprobó por mayoría, el congresista Gino Costa (Partido Morado) presentó una cuestión previa para que se aprobara esta suspensión, siempre y cuando se definiera también el mecanismo que deberían seguir los partidos políticos en sus elecciones internas. La iniciativa fue desestimada. Las bancadas del Partido Morado y el Frente Amplio consideraron que la suspensión de las elecciones primarias deja un vacío legal y se corre el riesgo de que las cúpulas de los partidos incidan en las elecciones internas.

El congresista Omar Chehade, presidente de la Comisión de Constitución y miembro de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), indicó que se mantendría este mecanismo, aunque deberá ser definido a través de otro dictamen.

Especialistas en temas electorales indicaron que es necesario definir si las elecciones internas se llevarán a cabo de manera electrónica no presencial y bajo la modalidad de un militante, un voto.

¿Se debe establecer el mecanismo un militante - un voto?

José Villalobos, presidente del Instituto Peruano de Derecho Electoral (IPDE), sostuvo que la elección de candidatos por delegados partidarios ha sido una modalidad cuestionada, por lo que sería mejor realizarla a través de un militante, un voto.

“Debería ser esa opción, pero también es cierto que unas elecciones por delegados podrían funcionar si es que las organiza la ONPE. Así sea por delegados, se va a respetar la voluntad de ellos, cosa que no pasaría sin la participación de los órganos electorales. Eso daría certeza de que las elecciones han sido democráticas y que se han hecho. Quizás por la pandemia se establece un militante-un voto”, dijo Villalobos.

En tanto, José Tello, especialista en derecho electoral y miembro del IPDE, señaló que si bien no se ha suspendido que en las elecciones internas participen los afiliados a la organización política, sí debería precisarse la modalidad en que se aplicarán con la participación de los órganos electorales.

“La ONPE tiene la libertad de organizar el proceso, lo que tienen que definir es que sea un militante, un voto. Podrían definir es que la modalidad sea votación electrónica no presencial. La ONPE, con esa precisión, puede organizar el proceso con una votación electrónica no presencial”, dijo Tello. Agregó que, a diferencia de la votación por delegados, esta modalidad acorta el camino de decisión.

El congresista Chehade dijo a El Comercio que las elecciones internas siguen vigentes “tanto que si no se deroga o modifica en la Comisión de Constitución y el Congreso, seguirá a través del sistema de un militante, un voto; o un afiliado, un voto”. Indicó también que cualquier reforma a ello está supeditada a los debates y acuerdos que tomen las bancadas y partidos.

Por otro lado, informó que en la Comisión de Constitución invitarán a los partidos políticos, secretarios generales y presidentes de estas organizaciones para que expongan cuál es el mecanismo de democracia interna que manejan. Además, “cuál es el sistema de elecciones internas de preferencia: si es por militante, un voto; o lista de delegados. Y, si prefieren la intervención de los sistemas electorales, y qué opinan sobre los impedimentos para postular, así como el voto electrónico y no presencial justamente para estas internas. También invitaremos a representantes del JNE y la ONPE”, dijo Chehade.

¿Existe el riesgo de que las cúpulas de los partidos decidan sobre los candidatos?

Villalobos explicó que habría un vacío si, luego de aprobar la suspensión de las primarias, no se establece otra norma respecto a la democracia interna, pues el Congreso ha mantenido lo relacionado a las elecciones internas en la segunda disposición complementaria transitoria de la ley que se aprobó en el período anterior.

Por otro lado, Jose Tello consideró que mantener a los órganos electorales en las elecciones internas es favorable porque postularán los afiliados con un padrón dispuesto por el Reniec y se evitaría con esta medida que “en las elecciones participen pocos y sean elegidos encerrados en cuatro paredes”.

(Infografía: El Comercio)

¿Se afectan las elecciones 2021 con la suspensión de las PASO?

Tanto Tello como Villalobos consideraron que la suspensión de las PASO y lo aprobado por el Congreso no afectarán considerablemente las elecciones generales 2021.

De acuerdo con Villalobos, lo que se iba a aplicar este año en las PASO era una “distorsión” por el modelo que cambió el Congreso pasado. “En el Parlamento se estableció que antes de las PASO los partidos iban a hacer sus ‘primarias', y las PASO iban a ser solo para que nosotros ratifiquemos lo que ellos habían elegido y puedan alcanzar su porcentaje. La segunda disposición transitoria que era para el 2021, era un salvavidas para los partidos”, dijo.

La segunda disposición complementaria transitoria establece la participación de órganos electorales en las elecciones internas. Esta disposición no fue derogada.

Además, José Tello dijo que las PASO, en este contexto, son inviables y tampoco consideró que afecten el proceso electoral del 2021.

Sin embargo, el abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi estimó que si bien hubo avances con la reforma electoral, la pandemia ha traído a la política un problema que requiere respuestas excepcionales. Pero, que estas acciones no pueden ser usadas como pretexto para hacer una contrarreforma. “No usemos la pandemia como pretexto para afectar la democracia”, exclamó.

MIRA: Martín Vizcarra pide al Congreso aprobar ley sobre paridad y alternancia

¿La suspensión de las PASO sin un mecanismo alternativo dejan un vacío?

Según Villalobos, como las elecciones internas serán organizadas por la ONPE, solo faltaría precisar el mecanismo de voto interno y la modalidad (voto electrónico presencial). José Tello también consideró que se debe indicar este procedimiento, o si se deja a decisión de la ONPE. “Tienen que regularlo, si no, la ONPE lo puede organizar en esa modalidad (un militante, un voto, y votación electrónica no presencial”..

Por su parte, Rospiglosi sostuvo que sí hay un vacío que debe complementarse con otra norma que establezca si las elecciones internas será con voto electrónico no presencial.

“El mayor temor es que elijan de manera arbitraria y subjetiva a los candidatos. Esto se reduce con el voto electrónico no presencial, un militante, un voto; y que los órganos electorales participen para que se garantice la transparencia. Con ese trípode podríamos reducir el riesgo”, explicó.

¿Cuándo nacieron las PASO?

Las PASO fueron aprobadas por el Congreso disuelto e integraron el paquete propuesto por el Gobierno, a través de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política.

Las modificaciones de las reglas de democracia interna de las organizaciones políticas -para elegir a los candidatos a la Presidencia, al Congreso y a los gobiernos regionales y locales - fueron publicadas el 27 de agosto del 2019.

De esta forma, se introdujo por primera vez en nuestra legislación el proceso de elecciones primarias abiertas para elegir a los candidatos de las organizaciones políticas a través del voto ciudadano.

Sin embargo, el Congreso disuelto dispuso, por única vez, que las organizaciones políticas podían realizar sus propias “elecciones internas” para sus candidatos a presidente y congresistas bajo ciertas reglas, que también han sido suspendidas con el dictamen aprobado el jueves.