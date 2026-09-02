El JNE realizará los debates entre candidatos durante varias semanas de setiembre. (Fotos: Cesar Campos/@photo.gec)
El JNE realizará los debates entre candidatos durante varias semanas de setiembre. (Fotos: Cesar Campos/@photo.gec)
/ NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR CAMPOS
Por Redacción EC

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) autorizó que cada organización política decida quién asiste a los debates que organiza para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, dejando así abierta la posibilidad que los postulantes al cargo de teniente alcalde acudan, en caso el líder de la lista haya renunciado.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.