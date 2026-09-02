El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) autorizó que cada organización política decida quién asiste a los debates que organiza para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, dejando así abierta la posibilidad que los postulantes al cargo de teniente alcalde acudan, en caso el líder de la lista haya renunciado.

Carlos Vilela, director nacional de Educación del JNE confirmó la medida y detalló que los grupos políticos definen la presencia de sus representantes. “La respuesta depende de las organizaciones políticas. Son ellos los que deciden si van a participar efectivamente un representante de una organización política, o el primer regidor, o el primer candidato de la lista”.

El funcionario recordó que en la firma del Pacto Ético Electoral en Lima los partidos decidieron quiénes irían a suscribir el documento. “Veremos qué van a decidir ahora los partidos políticos”.

La norma faculta a enviar al candidato principal o a un miembro alterno de su postulación. Los partidos políticos tienen la opción de acreditar al primer regidor o a cualquier otro integrante de la lista inscrita para representarlos en los debates oficiales del JNE.

Esta disposición surgió durante las reuniones de coordinación para la firma del Pacto Ético Electoral en Lima. En aquellas sesiones de trabajo, los representantes de las agrupaciones expresaron su preocupación sobre la asistencia y la renuncia de algunos postulantes.

Vilela explicó que la respuesta ante la ausencia de un candidato recae en las dirigencias partidarias. El funcionario recordó que durante la firma del compromiso ético fueron los mismos partidos los que seleccionaron de forma interna a quienes suscribieron el documento oficial.

Los encuentros democráticos cuentan con una transmisión en vivo mediante televisión abierta y plataformas digitales. Este despliegue asegura la cobertura informativa en las capitales de región.

El caso de Rafael López Aliaga

En declaraciones a El Comercio, Rafael López Aliaga dijo que había solicitado formalmente al JNE que se le permita ir al debate entre candidatos a la Municipalidad de Lima.

“He pedido por escrito que me inviten al debate [...] Hay precedentes y vinculantes donde hay candidatos a teniente alcalde que han ido al debate”, señaló.

Cabe recordar que López Aliaga, exalcalde de Lima, renunció a su puesto para ser candidato presidencial en los comicios generales del 2026. Luego de renunciar a su puesto como senador producto de esas elecciones, se inscribió como postulante a teniente alcalde de Renovación Popular para la comuna metropolitana. Luis Rubio, el candidato original a la alcaldía, renunció, lo que volvería a Rafael López Aliaga en el número uno de la lista y posible burgomaestre por segunda vez si es que su partido obtiene la mayor cantidad de votos.

Fechas de los debates del JNE en Lima

El cronograma oficial establece que los debates electorales se realizan del 8 al 19 de setiembre en las capitales de región. En el caso de postulantes a la alcaldía de la Municipalidad de Lima tiene como fechas programadas el domingo 21 y el lunes 22 de setiembre.

Las jornadas se inician en Junín el 8 de setiembre y continúan en Ica, Moquegua y Cusco. La confrontación de ideas para el Callao se realiza el 16 de setiembre, mientras que para Lima Provincias el calendario fija los días 17 y 18 del mismo mes.