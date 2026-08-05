Este miércoles 5 de agosto vence el plazo para las renuncias y retiro de listas y publicación de fórmulas de candidatos, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Así lo establece el cronograma aprobado para dichos comicios, que se llevarán a cabo el domingo 4 de octubre, aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) mediante Resolución N° 0632-2025-JNE y actualizado mediante Resolución N° 0003-2026-JNE.

Cabe mencionar que Luis Rubio presentó su renuncia “irrevocable” a su candidatura a la alcaldía de Lima por el partido Renovación Popular, un día antes de la fecha límite del plazo para la aprobación de listas.

La fórmula del partido celeste -que sigue en carrera-- está integrada por Rafael López Aliaga, excandidato presidencial y exalcalde de Lima, quien postula como teniente alcalde o primer regidor.

Tras conocer la noticia, López Aliaga emitió un comunicado en el que señaló que especular con las razones de la renuncia de Rubio “es no solo absurdo, sino infame”.

“Hoy con profunda tristeza veo publicada la decisión de Lucho Rubio de no continuar. Especular los porqués para una decisión tan importante, es no solo absurdo sino infame”, indicó.

¿Qué se viene en el cronograma?

El próximo 20 de agosto es el plazo límite para que los Jurados Electorales Especiales (JEE) resuelvan en primera instancia las tachas y exclusiones.

Posteriormente, el 4 de septiembre es la fecha límite para resolver apelaciones sobre tachas y exclusiones en última instancia. Al día siguiente, 5 de septiembre, es el plazo límite para que las candidaturas queden inscritas.

Además, el 3 de octubre vence el plazo para la exclusión de candidatos por su situación jurídica (condenas penales). Las nuevas autoridades municipales y regionales asumirán funciones a partir del 1 de enero de 2027.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) también inició la producción de una parte del acta-padrón, que comprende una relación de electores y una lista de electores para cada una de las 89,935 mesas de sufragio que se instalarán el domingo 4 de octubre a lo largo del territorio nacional.

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Ambos documentos son los primeros en imprimirse en toda elección o consulta popular, pues se generan con los datos del padrón electoral que -una vez elaborado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y aprobado por el JNE- no puede ser modificado.

A partir del 5 de setiembre, la ONPE imprimirá otros materiales electorales –como la hoja de asistencia de miembros de mesa y las actas de instalación, sufragio y escrutinio–, que son parte de la segunda sección del acta padrón.

El 4 de octubre acudirán a las urnas 26 millones 314 mil 724 ciudadanos para elegir a 25 gobernadores, 25 vicegobernadores y 364 consejeros regionales. Además, 196 alcaldes y 1.724 regidores provinciales, y –a nivel distrital– 1696 alcaldes y 9118 regidores. En total, 13 mil 148 autoridades.