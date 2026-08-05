El 4 de octubre acudirán a las urnas 26 millones 314 mil 724 ciudadanos para elegir a 25 gobernadores, 25 vicegobernadores y 364 consejeros regionales. (Foto: Andina)
El 4 de octubre acudirán a las urnas 26 millones 314 mil 724 ciudadanos para elegir a 25 gobernadores, 25 vicegobernadores y 364 consejeros regionales. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Este miércoles 5 de agosto vence el plazo para las renuncias y retiro de listas y publicación de fórmulas de candidatos, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.