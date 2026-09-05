Roberto Burneo, presidente del JNE, reiteró que no hay prohibición para que alcaldes postulen como candidatos a regidor. (JNE TV)
Roberto Burneo, presidente del JNE, reiteró que no hay prohibición para que alcaldes postulen como candidatos a regidor. (JNE TV)
Por Redacción EC

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, anunció que este domingo 6 de setiembre la ONPE empezará la impresión de las cédulas de votación. Este hito continúa el proceso hacia las Elecciones Regionales y Municipales 2026 que se realizarán el 4 de octubre.

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