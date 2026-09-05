El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, anunció que este domingo 6 de setiembre la ONPE empezará la impresión de las cédulas de votación. Este hito continúa el proceso hacia las Elecciones Regionales y Municipales 2026 que se realizarán el 4 de octubre.

Luego de verificar la prueba de color que se realizó este sábado, el magistrado recordó que el viernes 4 terminó el proceso de tachas y exclusiones. Con esto, los Jurados Electorales Especiales (JEE) podrán publicar las lista cerradas con las más de 82 mil candidaturas que quedaron luego de la depuración.

Burneo destacó que reducir a ese número las más de 100 mil candidaturas que recibieron fue un gran trabajo. “Mañana la ONPE va a tener todos los elementos para imprimir las cédulas de votación que hoy vemos en prueba de color y los modelos de las diferentes cédulas”.

El titular del JNE recordó que, a pesar de renuncias que se pueden haber registrado en alguna candidaturas a las alcaldías, los partidos políticos siguen en carrera. “Participan organizaciones políticas a través de listas en lo que corresponde a candidatura distritales y provinciales que incluye a Lima Metropolitana. En gobiernos regionales sí participan planchas de presidente y vicepresidentes”.

Roberto Burneo sobre alcaldes que postulan como primero regidores

Roberto Burneo respondió a la prensa que no existe una modalidad de “reelección encubierta”. Lo que sí insistió es que el JNE y diversos jurados electorales especiales han determinado que no hay una restricción para que un alcalde en funciones no pueda postular como primer regidor, sin hablar de algún caso específico.

También precisó que no se han pronunciado en ningún momento si los JEE podrán tomar o no juramento a un primer regidor que haya sido alcalde en la gestión anterior y haya vuelto a ser alcalde en estos comicios. Según dijo, esto no ha sido materia de ninguna discusión.

“Lo que se ha resuelto es un punto controvertido preciso, si puede o no participar un alcalde en ejercicio a regidor y la respuesta es sí, porque no hay prohibición expresa en la Constitución ni en las leyes ni en otro marco normativo. No se ha dilucidado otra controversia más. Respecto a si pueden o no tomar (juramento los JEE), eso no ha sido materia de debate, no ha sido materia del punto controvertido y no es el momento de definirlo”, respondió.