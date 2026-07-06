El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que el próximo 5 de agosto vencerá el plazo para admitir y publicar todas las listas de candidatos que participarán en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. A partir de la publicación de cada nómina admitida se iniciará el periodo de tachas, explicó el vocero de la institución, Jorge Valdivia.

“ Hasta el 5 de agosto es la fecha límite para publicar todas las listas admitidas. Eso no quiere decir que se van a admitir hasta esa fecha ; ya se están admitiendo algunas y se están declarando inadmisibles para que sean subsanadas si se van a admitir. Una vez que se admitan, se van a publicar y desde ahí corre el periodo de tachas“, señaló.

El 5 de agosto próximo es la fecha límite para que todas las listas de candidatos queden admitidas y en ese proceso las que ya hayan sido publicadas estarán sometidas a un periodo de tachas, explicó el vocero del JNE, Jorge Valdivia. #AsíFuncionaElJNE👀 #ERM2026 pic.twitter.com/LgIzZ2EM4L — JNE Perú (@JNE_Peru) July 6, 2026

Valdivia precisó que los Jurados Electorales Especiales (JEE) realizan la evaluación del cumplimiento de los requisitos exigidos tanto para los candidatos como para las listas presentadas por las organizaciones políticas.

" Son más de 10.800 listas que se han presentado que implican una cantidad enorme de candidatos que cada Jurado Electoral Especial va a ir calificando en cumplimiento de cada requisito. Requisito de candidatos y requisitos de listas“, indicó.

Añadió que el proceso cuenta con el apoyo de EleccIA, la herramienta de inteligencia artificial desarrollada por el JNE para asistir en la revisión de la documentación, aunque remarcó que la calificación continúa a cargo de los Jurados Electorales Especiales.

Cabe mencionar que el proceso de admisión de listas forma parte del cronograma electoral establecido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Durante esta etapa, los Jurados Electorales Especiales verifican que las organizaciones políticas y sus candidatos cumplan con los requisitos previstos en la legislación electoral.

Una vez que una lista es admitida y publicada, se inicia el periodo de tachas, mecanismo mediante el cual cualquier ciudadano puede presentar objeciones sustentadas contra una candidatura. Posteriormente, los Jurados Electorales Especiales resuelven las tachas y, de ser el caso, los recursos de apelación antes de que las listas queden firmes para participar en los comicios.

El cronograma del JNE establece que el 5 de agosto vence el plazo para que todas las listas sean calificadas y publicadas, con lo que culminará la etapa de admisión de candidaturas y continuará el desarrollo del proceso electoral rumbo a las elecciones de octubre.