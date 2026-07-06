JNE avanza con la calificación de listas y fija el 5 de agosto como fecha límite. (Foto: Andina)
JNE avanza con la calificación de listas y fija el 5 de agosto como fecha límite. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que el próximo 5 de agosto vencerá el plazo para admitir y publicar todas las listas de candidatos que participarán en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. A partir de la publicación de cada nómina admitida se iniciará el periodo de tachas, explicó el vocero de la institución, Jorge Valdivia.

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