El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) atenderá este sábado 17 de enero hasta las 11:00 p.m., tanto en la Mesa de Partes presenciales de Lima como de las Oficinas Desconcentradas (OD) a nivel nacional, a fin de recibir las solicitudes de inscripción de alianzas electorales con miras a participar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

El sábado 17, de acuerdo con el cronograma de dichos comicios, aprobado por el Pleno del JNE mediante Resolución N.º 0632-2025-JNE y modificado por Resolución N° 0003-2026-JNE, es el plazo límite para que las organizaciones políticas realicen dicho trámite ante la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas (DNROP) de la institución.

Los representantes de las organizaciones políticas pueden presentar sus solicitudes de inscripción de alianzas electorales en la Mesa de Partes de la sede central, ubicada en el jirón Cusco N° 653, Cercado de Lima, así como en las sedes de las OD en todos los departamentos del país y en la Provincia Constitucional del Callao.

En el caso de la Mesa de Partes y Orientación de la OD de Áncash, con sede en la ciudad de Chimbote, de manera excepcional las solicitudes que pudieran presentarse se atenderán en el Jurado Electoral Especial del Santa, ubicado en Las Gavitas Mz. Z, Lt. 8, Nuevo Chimbote.

El artículo 15 de la Ley de Organizaciones Políticas (Ley Nº 28094) señala que las organizaciones políticas inscritas pueden hacer alianzas entre ellas, bajo una misma denominación y símbolo común, para poder participar en cualquier tipo de elección popular.

¿Qué debe incluir la inscripción?

La alianza debe inscribirse en la DNROP. A tales efectos, presenta el acta de constitución correspondiente y su reglamento electoral.

La norma establece que el acta debe contener, además, el proceso electoral en el que se participa, órganos de gobierno, denominación, símbolo, declaración expresa de objetivos y acuerdos que regulan el proceso de democracia interna.

Asimismo, la definición de los órganos o autoridades que tomarán las decisiones de índole económico-financiera y su relación con la tesorería de la alianza.

Del mismo modo, la designación de los personeros legales y técnicos de la alianza, la designación del tesorero y de los tesoreros descentralizados quienes tienen a su cargo la ejecución de las decisiones económico-financieras, la forma de distribución del financiamiento público directo que le corresponda a la alianza, entre otros.

Como se recuerda, el pasado 7 de enero el presidente de la República, José Jerí, oficializó la convocatoria a las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM), que se realizarán el domingo 4 de octubre de este año.

Según detalló un informe de El Comercio, los ciudadanos elegirán 13.032 nuevas autoridades, entre gobernadores, vicegobernadores y consejeros regionales, así como alcaldes y regidores de todo el país.

Se trata de 25 gobernadores regionales, 25 vicegobernadores, 342 consejeros regionales, 196 alcaldes provinciales, 1.714 regidores provinciales, 1.694 alcaldes distritales y 9.036 regidores distritales.