ONPE posterga por siete días entrega de información financiera de candidatos y organizaciones políticas. (Foto: ONPE)
ONPE posterga por siete días entrega de información financiera de candidatos y organizaciones políticas. (Foto: ONPE)
Por Redacción EC

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) amplió por siete días, hasta el viernes 18 de setiembre, el plazo para que las organizaciones políticas y los candidatos que participan en las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026 presenten la primera información financiera de sus respectivas campañas.

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