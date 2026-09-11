La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) amplió por siete días, hasta el viernes 18 de setiembre, el plazo para que las organizaciones políticas y los candidatos que participan en las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026 presenten la primera información financiera de sus respectivas campañas.

La medida comprende a las organizaciones políticas y a quienes postulan a los cargos de gobernador, vicegobernador y alcalde provincial o distrital. La ampliación fue establecida mediante la Resolución Gerencial N.° 000012-2026-GSFP/ONPE.

La primera entrega de información financiera incluye los aportes, ingresos y gastos efectuados durante el periodo comprendido entre el 7 de enero, fecha de convocatoria de las elecciones, y el 5 de setiembre, 30 días antes de la jornada electoral.

La ONPE precisó que la extensión del plazo se aplica tanto a la presentación digital como a la presencial. En el primer caso, los datos deberán registrarse a través del portal de financiamiento CLARIDAD. Para la presentación presencial, se deberá entregar una carta acompañada de los formatos y sus anexos en la sede central de la ONPE o en las Oficinas Regionales de Coordinación (ORC) y Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) habilitadas para los comicios.

En el caso de los candidatos, la información financiera podrá ser presentada directamente por ellos o por su responsable de campaña. Una misma persona puede ejercer esta función para varios candidatos, según recordó el organismo electoral.

Para reportar los aportes e ingresos, los partidos políticos, movimientos regionales y alianzas electorales deberán utilizar el formato 5, mientras que los gastos deberán registrarse en el formato 6.

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Los candidatos deberán registrar sus aportes e ingresos en el formato 7 y sus gastos en el formato 8. En caso de contar con un responsable de campaña, la designación deberá ser comunicada mediante el formato 14.