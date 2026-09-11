La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) amplió por siete días, hasta el viernes 18 de setiembre, el plazo para que las organizaciones políticas y los candidatos que participan en las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026 presenten la primera información financiera de sus respectivas campañas.
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) amplió por siete días, hasta el viernes 18 de setiembre, el plazo para que las organizaciones políticas y los candidatos que participan en las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026 presenten la primera información financiera de sus respectivas campañas.
La medida comprende a las organizaciones políticas y a quienes postulan a los cargos de gobernador, vicegobernador y alcalde provincial o distrital. La ampliación fue establecida mediante la Resolución Gerencial N.° 000012-2026-GSFP/ONPE.
La primera entrega de información financiera incluye los aportes, ingresos y gastos efectuados durante el periodo comprendido entre el 7 de enero, fecha de convocatoria de las elecciones, y el 5 de setiembre, 30 días antes de la jornada electoral.
La ONPE precisó que la extensión del plazo se aplica tanto a la presentación digital como a la presencial. En el primer caso, los datos deberán registrarse a través del portal de financiamiento CLARIDAD. Para la presentación presencial, se deberá entregar una carta acompañada de los formatos y sus anexos en la sede central de la ONPE o en las Oficinas Regionales de Coordinación (ORC) y Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) habilitadas para los comicios.
En el caso de los candidatos, la información financiera podrá ser presentada directamente por ellos o por su responsable de campaña. Una misma persona puede ejercer esta función para varios candidatos, según recordó el organismo electoral.
Para reportar los aportes e ingresos, los partidos políticos, movimientos regionales y alianzas electorales deberán utilizar el formato 5, mientras que los gastos deberán registrarse en el formato 6.
Los candidatos deberán registrar sus aportes e ingresos en el formato 7 y sus gastos en el formato 8. En caso de contar con un responsable de campaña, la designación deberá ser comunicada mediante el formato 14.
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