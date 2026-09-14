La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició este lunes 14 de setiembre el ensamblaje final del material electoral para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. La actividad se desarrolla en el local de la Gerencia de Gestión Electoral (GGE), ubicado en el distrito de Lurín, con la participación de 600 especialistas electorales.

El proceso contempla seis líneas de ensamblaje, que serán implementadas de manera progresiva. Este lunes comenzó a operar una línea y se tiene previsto que, al término del tercer día, estén instaladas las seis líneas de producción y otras dos de preensamblaje.

ONPE pone en marcha ensamblaje final de material electoral con seis líneas de producción. (Foto: ONPE)

El personal agrupará los materiales correspondientes a cada una de las 89.935 mesas de sufragio. Para ello, se aplicarán controles de calidad a los implementos electorales. Entre los materiales considerados críticos se encuentran las cédulas de sufragio, las actas padrón y las listas de electores, que cuentan con códigos de barras para identificar de manera única los documentos destinados a cada mesa.

La ONPE informó que, previamente, durante la impresión de las cédulas se realiza un control manual para verificar que el diseño, tamaño, cantidad, formas y contenido coincidan con los modelos aprobados por la GGE, de acuerdo con la información remitida por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Posteriormente, un sistema automatizado mediante escáner comprueba que la cantidad de cédulas de cada paquete corresponda exactamente al número de electores hábiles de la mesa. También se verifica que el código de ubicación geográfica (Ubigeo) de cada cédula corresponda al distrito, provincia y región respectivos. Asimismo, mediante imágenes digitalizadas, se comprueba que las cédulas coincidan con el diseño aprobado en formas, colores y contenido.

El material que será ensamblado comprende paquetes de útiles, instalación y escrutinio. Estos incluyen lapiceros, cintas adhesivas, tampones para huellas dactilares, listas de electores, actas electorales, cédulas, manuales para miembros de mesa, sobres plásticos, láminas para protección de resultados y sobres para impugnación del voto, entre otros elementos.

ONPE comienza ensamblaje de material para 89.935 mesas de sufragio. (Foto: ONPE)

También serán incorporadas al ensamblaje las cabinas de votación y las ánforas electorales. Como material de reserva, la ONPE prepara cédulas de sufragio y paquetes adicionales de escrutinio y útiles. Entre los insumos que ya se encuentran listos figuran las láminas de protección de resultados, sobres plásticos para actas, materiales no críticos, carteles de candidatos y formatos para el control de documentos y material electoral.

El traslado de la documentación electoral hacia las oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE) del interior del país comenzará el 18 de setiembre, bajo custodia de la Policía Nacional y con monitoreo satelital.

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En tanto, el envío del material electoral hacia los locales de votación de Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao está programado para el 2 de octubre, desde las 22:00 horas, desde los almacenes de la ONPE en el local Lurín Live, ubicado a la altura del kilómetro 32 de la avenida Panamericana Sur. El proceso estará dirigido por el jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas Serrano.