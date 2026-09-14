Elecciones Regionales y Municipales 2026: ONPE inicia preparación de material electoral. (Foto: ONPE)
Elecciones Regionales y Municipales 2026: ONPE inicia preparación de material electoral. (Foto: ONPE)
Por Redacción EC

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició este lunes 14 de setiembre el ensamblaje final del material electoral para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. La actividad se desarrolla en el local de la Gerencia de Gestión Electoral (GGE), ubicado en el distrito de Lurín, con la participación de 600 especialistas electorales.

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