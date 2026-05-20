La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició este miércoles 20 de mayo, vía terrestre y aérea, el traslado del material electoral que se utilizará, a nivel nacional, en las elecciones primarias, vía delegados, de 74 organizaciones políticas: 41 partidos políticos, 10 alianzas electorales y 25 movimientos regionales.

Este primer despliegue tiene como destino las 24 oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE) del interior del país, encargadas de organizar y ejecutar las elecciones primarias, algunas de las cuales, por su lejanía, serán cubiertas vía aérea.

Este es el caso de las ODPE Loreto, Madre de Dios, Ucayali, La Libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes, Cajamarca, San Martín, Amazonas, Tacna, Moquegua, Arequipa, Puno, Cusco y Apurímac.

El material de estas oficinas temporales fue trasladado, bajo permanente custodia de la Policía Nacional del Perú, a partir de las 8:00 horas, desde la sede de la Gerencia de Gestión Electoral (GGE), en el distrito de Lurín, con destino al aeropuerto internacional Jorge Chávez. De allí, la carga electoral será transportada en vuelos comerciales.

A su vez, vía terrestre, también son abastecidas las oficinas descentralizas de procesos electorales de Junín, Pasco, Huánuco, Ica, Ayacucho, Huancavelica y Lima Provincias. Para este efecto, las unidades de transporte llevan a bordo un comisionado de la Gerencia de Gestión Electoral para garantizar que el material de sufragio, reserva y el paquete del coordinador de local, arribe a su destino en buenas condiciones, a fin de que los miembros de mesa puedan efectuar la instalación de la mesa de sufragio, permitir la votación de los afiliados y realizar el escrutinio de votos.

#ONPEinforma | Desde Lurín, realizamos el ensamblaje del material electoral que será utilizado por los peruanos residentes en el exterior en la segunda elección presidencial del 7 de junio. #SEP2026 #PEX #TuVotoCruzaFronteras pic.twitter.com/N653kVxStZ — ONPE (@ONPE_oficial) May 20, 2026

Todo el despliegue se desarrollará entre este miércoles 20 y el sábado 23 de mayo, y se emplearán 8 rutas terrestres y 3 aéreas. En el caso de Lima Metropolitana y el Callao, el traslado del material electoral será el sábado 23 de mayo desde el almacén de Lurín hacia los mismos centros de votación.

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El material de sufragio está constituido por el paquete de útiles (lapiceros, cintas adhesivas y tampones para huella dactilar), paquete de instalación (lista de electores, actas electorales, cédulas de sufragio y manuales de instrucciones para miembros de mesa) y el paquete de escrutinio (sobres plásticos para remitir las actas electorales, láminas para la protección de resultados, sobres para impugnación del voto).

Para garantizar el traslado, el organismo electoral desarrolló el ensamblaje con anticipación, actividad que se cumplió en una sola línea de producción, a través de la cual, las cédulas de sufragio, actas electorales y demás materiales electorales fueron debidamente clasificados, embolsados y encajados.

Como medida de seguridad, los materiales críticos, como las cédulas, actas padrón y listas de electores tienen código de barras.

Elecciones primarias

En las elecciones de este domingo, los delegados elegidos por cada organización en sus elecciones internas del pasado fin de semana, definirán sus candidatos a gobernadores y vicegobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes y regidores.

La jornada electoral comenzará a las 7:00 a.m. con la instalación de las mesas de sufragio, labor que estará a cargo de los miembros de mesa titulares y suplentes previamente capacitados por la ONPE, entidad que realizó una jornada de capacitación presencial el pasado 9 de mayo.

Asimismo, los electores podrán acudir a votar entre las 8:00 a.m. y las 3:00 p.m. Las elecciones regionales y municipales se llevarán a cabo el próximo 4 de octubre.