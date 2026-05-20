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ONPE inició traslado del material electoral para los comicios primarios del 24 de mayo, en el marco de las elecciones regionales y municipales 2026. (Foto: ONPE)
ONPE inició traslado del material electoral para los comicios primarios del 24 de mayo, en el marco de las elecciones regionales y municipales 2026. (Foto: ONPE)
Por Redacción EC

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició este miércoles 20 de mayo, vía terrestre y aérea, el traslado del material electoral que se utilizará, a nivel nacional, en las elecciones primarias, vía delegados, de 74 organizaciones políticas: 41 partidos políticos, 10 alianzas electorales y 25 movimientos regionales.

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