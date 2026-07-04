La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que no implementará el programa piloto del voto digital en las Elecciones regionales y municipales 2026, previstas para el domingo 4 de octubre, debido a limitaciones identificadas para su adecuada puesta en marcha.

La decisión fue oficializada mediante la Resolución Jefatural N.° 000107-2026-JN/ONPE, publicada en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

De acuerdo con la resolución, la entidad identificó limitaciones críticas para ejecutar el programa piloto, entre ellas la falta de información del padrón electoral correspondiente a los ciudadanos priorizados para el voto digital, el riesgo de incumplimiento del cronograma electoral y la superposición de actividades derivada de las Elecciones Primarias de las Elecciones regionales y municipales 2026.

Asimismo, la Gerencia de Asesoría Jurídica de la ONPE señaló que la implementación del voto digital debe enmarcarse en el mandato constitucional del organismo de garantizar el respeto del voto personal, igual, libre y secreto de la ciudadanía.

En ese sentido, indicó que, al verificarse que no se reúnen las condiciones materiales necesarias para cumplir con dicho mandato, resultaba legalmente viable no continuar con la implementación del voto digital en las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

La resolución lleva la firma del jefe (i) de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Bernardo Pachas Serrano.