ONPE deja sin efecto implementación del voto digital para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. (Foto: Andina)
ONPE deja sin efecto implementación del voto digital para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que no implementará el programa piloto del voto digital en las Elecciones regionales y municipales 2026, previstas para el domingo 4 de octubre, debido a limitaciones identificadas para su adecuada puesta en marcha.

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