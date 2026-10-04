Rafael López Aliaga compartió junto a sus simpatizanes y correligionarios del tradicional desayuno preelectoral la mañana de este domingo antes de ir a ejercer su voto en estas Elecciones Regionales y Municipales 2026.

El líder de Renovación Popular y candidato a primer regidor a la Alcaldía de Lima, llegó acompañado de integrantes de su partido y del excandidato presidencial Carlos Álvarez.

Previamente, agentes de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) de la Policía inspeccionó el lugar con el objetivo de resguardar la seguridad de López Aliaga y de los asistentes.

¿Dónde votar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

La ONPE habilitó una plataforma oficial para que los electores consulten su local de votación, dirección exacta, número de mesa, número de orden y croquis de ubicación. La recomendación es realizar la verificación antes del domingo 4 de octubre, ya que el local asignado podría modificarse incluso el mismo día por causas excepcionales. Para sufragar, el ciudadano debe portar su DNI; no se aceptan pasaporte ni otros documentos de identidad.

¿A qué hora se puede votar el 4 de octubre?

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se realizarán el domingo 4 de octubre. Las mesas recibirán a los electores desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., siempre que hayan sido instaladas. Los miembros de mesa titulares y suplentes deben llegar a su local desde las 6:00 a. m. para participar en la instalación y asegurar el inicio oportuno de la jornada electoral.

¿Qué autoridades se elegirán en las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

El domingo 4 de octubre, los ciudadanos votarán para elegir 13.148 autoridades en todo el país. La jornada definirá a 25 gobernadores regionales, 25 vicegobernadores y 364 consejeros regionales; además de 196 alcaldes provinciales, 1.696 alcaldes distritales, 1.724 regidores provinciales y 9.118 regidores distritales.