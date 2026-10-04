Candidato a la alcaldía de Lima por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, desayuna previo a la votaciones. (Fotos: César Campos/@photo.gec)
Candidato a la alcaldía de Lima por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, desayuna previo a la votaciones. (Fotos: César Campos/@photo.gec)
Por Redacción EC

Rafael López Aliaga compartió junto a sus simpatizanes y correligionarios del tradicional desayuno preelectoral la mañana de este domingo antes de ir a ejercer su voto en estas Elecciones Regionales y Municipales 2026.

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