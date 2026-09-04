JNE sigue avanzando con los hitos en el cronograma de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. (Foto: Andina)
JNE sigue avanzando con los hitos en el cronograma de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú cierra este sábado 5 de setiembre el registro definitivo de las listas para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Con este hito electoral, se establece formalmente el universo de candidatos que competirán por el voto popular en octubre.

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