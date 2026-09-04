El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú cierra este sábado 5 de setiembre el registro definitivo de las listas para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Con este hito electoral, se establece formalmente el universo de candidatos que competirán por el voto popular en octubre.

Las organizaciones políticas alcanzan la condición de inscritas únicamente cuando superan de manera exitosa el periodo de tachas ciudadanas. Las solicitudes admitidas que no reciben cuestionamientos legales obtienen su pase definitivo de forma automática.

Las Elecciones Regionales y Municipales del 4 de octubre de 2026 convocarán a más de 26 millones de ciudadanos peruanos habilitados en el padrón electoral definitivo. La jornada electoral define la elección de 25 gobernadores regionales junto con más de 13 mil cargos locales.

Los postulantes que aseguren su participación definitiva iniciarán los debates oficiales el domingo 13 de setiembre en distintas regiones. Asimismo, los partidos políticos acceden a la difusión de la franja electoral gratuita desde el miércoles 9 de setiembre.

La legislación electoral contempla una excepción para retirar o excluir postulantes por condenas judiciales de manera posterior hasta el 3 de octubre. Sin embargo, la etapa ordinaria de depuración culmina de forma definitiva con el plazo de este sábado.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) coordina la logística para la impresión final de las cédulas de sufragio oficiales. Los funcionarios adecúan las posiciones de los partidos políticos tras definir el listado oficial de candidatos.

JNE concluye proceso de tachas y exclusiones

El Pleno del JNE resuelve hasta este viernes 4 de setiembre las apelaciones finales sobre tachas y exclusiones presentadas contra los candidatos. La máxima entidad electoral del Perú debate los expedientes restantes para cumplir con el calendario preestablecido.

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Hoy viernes 4 de setiembre es la fecha límite para resolver las apelaciones sobre tachas y exclusiones de candidaturas, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. pic.twitter.com/3fo0i9fMUy — JNE Perú (@JNE_Peru) September 4, 2026

Los Jurados Electorales Especiales en primera instancia concluyeron la revisión de expedientes el pasado domingo 23 de agosto bajo un intenso ritmo de trabajo. El colegiado electoral aprobó la ampliación del plazo original debido a la elevada carga procesal acumulada.