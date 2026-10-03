Por Redacción EC

En la víspera de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral realizó un pedido a las organizaciones políticas, candidatos y simpatizantes frente a las agresiones e intimidación a los organismos electorales.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.