En la víspera de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral realizó un pedido a las organizaciones políticas, candidatos y simpatizantes frente a las agresiones e intimidación a los organismos electorales.

El Pacto Ético Electoral ejerció su función orientadora y preventiva en defensa de los órganos encargados de llevar a cabo los comicios de este domingo 4 de octubre, que determinará a los próximos gobernadores, alcaldes, consejeros y regidores.

🚨El Tribunal de Honor del #PactoÉticoElectoral de las #ERM2026 exhorta a las organizaciones políticas, candidaturas, afiliados y simpatizantes a abstenerse de emplear expresiones agraviantes o intimidatorias contra los organismos electorales, sus autoridades y servidores. pic.twitter.com/BGCInYvuRx — JNE Perú (@JNE_Peru) October 3, 2026

El Tribunal, mediante un comunicado, destacó el punto 1 del documento en el que “exige una participación electoral sin violencia, amenazas ni ataques personales o colectivos”, además de otros en los que insta al respeto de los organismos del sistema electoral y el rechazo a la violencia política o acoso durante campaña.

En el mensaje, el equipo exhorta “a las organizaciones políticas, candidaturas, afiliados, adherentes y simpatizantes a respetar a las instituiciones y autoridades electorales y a abstenerse a recurrir a amenazas, intimidación, violencia política o expresiones agraviantes contra quienes intervienen en el proceso electoral”.

“Los organismos electorales pueden ser objeto de crítica, fiscalización, denuncia e impugnación; sin embargo, el ejercicio de estos derechos debe desarrollarse con respeto a las vías institucionales, sin amenazas ni intimidación, contribuyendo al adecuado desarrollo del proceso electoral”, insta el pronunciamiento.

Detalles de la jornada electoral del 4 de octubre

Las mesas de sufragio abren sus puertas desde las 7:00 horas hasta las 17:00 horas del domingo 4 de octubre en todo el territorio nacional. Los miembros de mesa acuden desde las 6:00 horas para concretar la instalación oportuna de la mesa votante.

Un total de 10,728 colegios públicos y privados quedaron a disposición de los organismos electorales para la recepción de votos. La ciudadanía elegirá a las futuras autoridades regionales y municipales.

JNE alerta sobre amenazas y situaciones de riesgo

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, señaló que existe preocupación por candidatos que han sido víctimas de hechos de violencia o extorsión, así como por aquellos que actualmente se encuentran en situación de riesgo.

Según información del JNE difundida días atrás, hasta el 25 de septiembre se habían reportado 83 casos de amenazas, extorsiones y ataques contra actores políticos que participan en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, registrados en 21 regiones del país.

El titular del Jurado sostuvo que corresponde al Estado garantizar las condiciones de seguridad para que los candidatos puedan desarrollar sus actividades y participar en el proceso electoral.

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