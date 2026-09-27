A partir de las 00:00 horas de este lunes 28 de setiembre comenzarán a regir las restricciones electorales con miras a las Elecciones Regionales y Municipales del próximo domingo 4 de octubre, informó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Una de las primeras prohibiciones será la difusión o publicación de encuestas de intención de voto en los medios de comunicación. Esta restricción se mantendrá hasta el día de los comicios y está contemplada en el artículo 191 de la Ley Orgánica de Elecciones (LOE).

El incumplimiento de esta disposición puede ser sancionado con una multa de entre 10 y 100 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalente, según el JNE, a entre S/55 mil y S/550 mil.

Dos días antes de las elecciones, desde las 00:00 horas del viernes 2 de octubre, quedarán prohibidas las reuniones o manifestaciones públicas de carácter político.

Según el artículo 190 de la LOE, quienes incumplan esta disposición pueden recibir una pena de prisión no menor de tres meses ni mayor de dos años.

Asimismo, desde las 00:00 horas del sábado 3 de octubre quedará suspendida la propaganda política de cualquier clase y por cualquier medio, es decir, durante las 24 horas previas a la jornada electoral.

La infracción de esta prohibición contempla una pena de prisión no menor de dos años.

Ley seca desde el sábado 3

Otra de las restricciones será la denominada “ley seca”. Esta comenzará a las 8:00 horas del sábado 3 de octubre y se extenderá hasta las 8:00 horas del lunes 5 de octubre.

Durante ese periodo estará prohibido el expendio de bebidas alcohólicas de cualquier clase y deberán permanecer cerrados los establecimientos o espacios dedicados exclusivamente a su venta.

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El incumplimiento puede ser sancionado con una pena de cárcel no mayor de seis meses y una multa no menor del 10% del ingreso mínimo vital multiplicado por 30 días de multa. El JNE señala que esta sanción equivale a S/3.390.

Durante el día de las elecciones

El domingo 4 de octubre, día de las elecciones, también estarán vigentes restricciones específicas.

Entre las 7:00 a.m. y las 5:00 p.m. no estarán permitidas las reuniones de electores en un radio menor de 100 metros de los centros de votación.

Durante ese mismo horario tampoco podrán realizarse espectáculos populares, tanto al aire libre como en recintos cerrados, funciones teatrales o cinematográficas ni reuniones públicas de ninguna clase.