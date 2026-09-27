Conocer las restricciones que empezarán a regir de cara a las Elecciones Regionales y Municipales. (Foto: Composición Gestión)
Conocer las restricciones que empezarán a regir de cara a las Elecciones Regionales y Municipales. (Foto: Composición Gestión)
Por Redacción EC

A partir de las 00:00 horas de este lunes 28 de setiembre comenzarán a regir las restricciones electorales con miras a las Elecciones Regionales y Municipales del próximo domingo 4 de octubre, informó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: