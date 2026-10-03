Elecciones Regionales y Municipales 2026 | Últimas noticias
20:14
- ¿QUÉ OCURRE SI NO VOTAS Y TAMPOCO CUMPLES COMO MIEMBRO DE MESA?
- Las multas por no cumplir como miembro de mesa y por no votar son independientes. Por eso, un ciudadano que incurra en ambas faltas puede recibir las dos sanciones.
Para 2026, la multa por no votar depende de la clasificación socioeconómica del distrito:
- Distrito no pobre: S/110
- Distrito pobre: S/55
- Distrito pobre extremo: S/27.50
20:14
- Por ejemplo, un miembro de mesa de un distrito no pobre que no cumpla con el cargo y tampoco vote podría acumular S/385, correspondientes a S/275 por incumplir como miembro de mesa y S/110 por omitir el sufragio.
20:11
- La ONPE recomienda revisar esta información con anticipación y volver a comprobarla antes del 4 de octubre, debido a que el local podría modificarse si el establecimiento asignado deja de estar disponible. Tener estos datos previamente permite planificar mejor el traslado y facilita la ubicación al llegar.
20:08
- La Policía Nacional del Perú (PNP) desplegará 57.738 efectivos a nivel nacional para garantizar la seguridad durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026 , que se realizarán este domingo 4 de octubre. Así lo informó el comandante general de la PNP, general Fredy López , quien precisó que el operativo contempla acciones de prevención y seguridad antes, durante y después de la jornada electoral.
20:05
- Las ERM 2026 se realizarán el domingo 4 de octubre, desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. Más de 26 millones de peruanos están convocados a elegir a las próximas autoridades regionales y municipales para el periodo correspondiente.
20:04
- En esta jornada electoral se elegirán gobernadores regionales, alcaldes provinciales y alcaldes distritales, además de las autoridades que corresponden a cada circunscripción. Por ello, revisar desde ahora el local asignado, identificar la dirección y verificar si se tiene una función como miembro de mesa puede evitar contratiempos el día de la votación.
20:03
- Este domingo 4 de octubre de 2026 se realizará las Elecciones Regionales y Municipales . Entérate de quiénes serán los próximos gobernadores y alcaldes en todo el Perú.
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