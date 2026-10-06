Proética pidió al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) hacer respetar la prohibición constitucional de la reelección inmediata de autoridades regionales y municipales ante lo que calificó como “mecanismos de reelección encubierta”, de cara a las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

A través de un pronunciamiento publicado este martes 6 de octubre, la organización señaló que denunció ante el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral una serie de mecanismos de reelección encubierta de diversas autoridades electas en el marco de las últimas elecciones, por considerar que vulneran el compromiso 4 del Pacto Ético Electoral y constituyen un abuso del derecho.

Sin embargo, el Tribunal de Honor declaró improcedente su denuncia al considerar que los hechos planteados involucraban aspectos de naturaleza “técnica, electoral y jurídica” que no le correspondían resolver.

Pronunciamiento de Proética.

Pronunciamiento de Proética.

La organización cuestionó y calificó de “incomprensible e inaceptable” que esta dimensión ética no haya sido atendida. Según sostuvo, la conducta denunciada no puede analizarse únicamente desde una perspectiva jurídica, debido a que también compromete principios de integridad, transparencia y respeto al electorado.

“ Si una candidatura es utilizada para presentar ante la ciudadanía una intención distinta de la que realmente se pretende ejecutar, estamos ante un problema de integridad, transparencia y respeto al electorado ”, agrega.

En ese sentido, Proética exhortó al Tribunal de Honor a pronunciarse sobre dicha dimensión ética, posibilidad que, según indicó, la propia resolución del organismo reconoce, y hacer efectiva la derivación de su denuncia al JNE para que sea evaluada dentro del ámbito de sus competencias.

“ Reiteramos al Jurado Nacional de Elecciones que, en la etapa de proclamación, actúe conforme a la Constitución y haga respetar la prohibición de reelección inmediata frente a estos mecanismos de reelección encubierta ”, sostuvo.

La organización remarcó que respetar las reglas electorales también implica respetar su finalidad y, sobre todo, la ciudadanía.