Proética también pidió al Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral atienda la dimensión ética sobre la denuncia que realizó. (Foto: Mario Zapata / GEC)
Proética también pidió al Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral atienda la dimensión ética sobre la denuncia que realizó. (Foto: Mario Zapata / GEC)
/ MARIO ZAPATA
Por Redacción EC

Proética pidió al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) hacer respetar la prohibición constitucional de la reelección inmediata de autoridades regionales y municipales ante lo que calificó como “mecanismos de reelección encubierta”, de cara a las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: