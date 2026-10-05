Este domingo 4 de octubre, más de 26 millones de peruanos fueron convocados a las urnas para elegir a sus autoridades regionales y municipales para el próximo periodo. La jornada electoral comprende la elección de 25 gobernadores regionales, 196 alcaldes provinciales, 1.696 alcaldes distritales, 364 consejeros regionales y 10.842 regidores provinciales y distritales.

A partir de las 5 p. m., una vez cerradas las mesas de votación, Datum dará a conocer su primer resultado tras el conteo rápido en las distintas circunscripciones del país.

Resultados conteo rápido de Datum en las regiones

Estos son los resultados que Datum ha informado tras realizar el conteo rápido en distintas regiones del país.

Región Candidato y porcentaje Amazonas 1° Amílcar Díaz (Somos Perú) 26.4%

2° Grimaldo Vásquez

Victoria Amazonense (23.4%) Áncash 1° Antonio Casana (APP) 19.0%

2° Betto Barrionuevo (Podemos) 18.0%

3° Enrique Alejandro (Demócrata Verde) 17.1% Apurímac 1° Guido Chayhualla (Progresemos) 37.8%

2° Elvyn Díaz (Ahora Nación) 37.0% Ayacucho 1° Renol Pichardo (Podemos) 36.0%

2° Pamel Bellido (Libertad Popular) 33.9% Callao 1° Pedro Spadaro (Renovación Popular) 50.8% Cusco 1° Verónika Mendoza (Venceremos) 31.2% Huancavelica 1° Samuel Morán (Perú Primero) 32.2%

2° Juan Común (APP) 28.4% Junín 1° Fernando Orihuela (Podemos) 30.7%

2° Arnoldo Mallman (APP) 25.6% Lima Provincias 1° Javier Alvarado (RP y Toro) 19.1%

2° Andrés Tello (Somos Perú) 18.3% Loreto 1° Germán Chong (Somos Perú) 26.7%

2° Fernando Meléndez (APP) 25.3% Madre de Dios 1° Simón Horna (Ahora Nación) 41.0% Pasco 1° Lucio Rojas (Frente Esperanza) 27.3%

2° Luis Pomachagua (Podemos) 26.6% Puno 1° Jhomar Tonconi (ASI - JpP)

23.3%

2° Eduardo Quispe (Ahora Nación) 21.1%

3° Wilber Cutipa (País Para Todos) 20.6% Tacna 1° Segundo Ruiz (APP) 27.2%

2° Walter Anchapuri (Ahora Nación) 19.6% Ucayali 1° Sandro Acosta (Somos Perú) 34.4%

¿Quién ganó en las principales ciudades?

El conteo rápido de DATUM también contempla resultados para algunas de las principales ciudades del país. En estos casos se trata de la elección municipal correspondiente a cada circunscripción.

En las elecciones regionales, los ciudadanos votan por una plancha integrada por un candidato a gobernador y otro a vicegobernador. A diferencia de las elecciones municipales, la fórmula regional necesita alcanzar al menos el 30% de los votos válidos para evitar una segunda elección.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estableció el 29 de noviembre de 2026 como fecha para una eventual segunda elección regional. Esta se realizará en aquellas regiones donde ninguna fórmula alcance el mínimo establecido por la legislación electoral.

Por ello, el resultado a boca de urna de Datum permitirá identificar no solo qué candidatura aparece en primer lugar, sino también aquellas regiones donde podría producirse una segunda vuelta.

¿Qué es el conteo rápido de Datum?

El conteo rápido es un procedimiento estadístico que permite obtener una estimación temprana de los resultados electorales antes de que se complete el procesamiento de todas las actas.

Para ello, se utiliza una muestra de actas seleccionadas bajo criterios estadísticos. Los resultados obtenidos en esa muestra permiten proyectar el comportamiento de la votación en una determinada circunscripción.

Por esa razón, el conteo rápido puede ofrecer una fotografía bastante cercana al resultado final, aunque no reemplaza el cómputo oficial de la ONPE.

Conteo rápido y resultados oficiales de la ONPE: ¿cuál es la diferencia?

El conteo rápido de Datum y los resultados de la ONPE cumplen funciones distintas.

El primero es una estimación estadística elaborada a partir de una muestra de actas. La ONPE, en cambio, realiza el procesamiento oficial de las actas electorales y publica progresivamente los resultados conforme estas son contabilizadas.

Por ello, los porcentajes del conteo rápido pueden presentar diferencias respecto de los resultados oficiales que se conozcan posteriormente.

En una elección con resultados muy ajustados, incluso una diferencia pequeña entre dos candidaturas puede ser determinante. En esos casos, será necesario esperar el avance del cómputo oficial para determinar al ganador.

¿Habrá segunda vuelta regional?

Sí. Aproximadamente podrían haber 14 segundas vueltas, según los resultados preliminares a boca de urna.

Sin embargo, el resultado del conteo rápido también será relevante para identificar las regiones en las que podría producirse una segunda elección.

En las elecciones regionales, si ninguna fórmula alcanza el porcentaje establecido por la legislación electoral para ser proclamada en primera vuelta, los candidatos que obtengan las dos primeras votaciones deberán enfrentarse en una segunda elección.

Por ello, además de identificar qué candidatura aparece primera en cada región, será importante observar qué porcentaje obtiene y qué tan cerca se encuentra del umbral requerido para evitar una segunda vuelta.

Resultados Distritales de Lima Metropolitana (Conteo Rápido)