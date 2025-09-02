Élites partidarias definirán candidatos presidenciales: no habrá voto universal en la mayoría de partidos y alianzas

La Ley de Organizaciones Políticas les daba tres caminos: a) elecciones con el voto de todos los afiliados y ciudadanos previamente inscritos como electores, b) solo con el voto de los afiliados, y c) mediante delegados.

Analistas políticos consultados por este Diario destacaron que la elección mediante delegados abre la puerta para que las élites partidarias decidan los candidatos a su conveniencia, sin necesidad de someterse al debate o al voto mayoritario de la militancia.

El plazo para definir la modalidad y comunicarla a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) venció el lunes 1 de septiembre. Hasta la publicación de este informe, El Comercio logró contactarse con tres alianzas electorales y 21 partidos para conocer qué modalidad eligieron.

Pactos

En el caso de las tres alianzas en carrera — Fuerza y Libertad, Unidad Nacional y Venceremos —, sus representantes confirmaron a este Diario que se inclinaron por la tercera opción.

Fuerza y Libertad, conformada por Batalla Perú y Fuerza Moderna, informó a la ONPE que elegirá tres delegados nacionales titulares, cada uno con dos suplentes. Luego, la votación para definir a los candidatos presidenciales y parlamentarios la realizarán esos delegados mediante una sola mesa de sufragio, que se instalará en el domicilio legal de la alianza, en Lima.

Por su parte, Venceremos, conformada por Voces del Pueblo y Nuevo Perú, elegirá a 56 delegados. Ellos tendrán la responsabilidad de escoger entre Guillermo Bermejo (Voces del Pueblo) y Vicente Alanoca (Nuevo Perú) como el candidato presidencial. El designado elegirá a sus dos acompañantes en la plancha.

Cúpulas partidarias

El secretario general de Alianza para el Progreso (APP), Luis Valdez, confirmó que su agrupación también optará por la elección a través de delegados. Según explicó, estos son “los responsables políticos regionales” y actúan como representantes de las bases: reciben los encargos desde distritos, provincias y regiones, y los elevan al comité nacional.

El secretario general de APP, Luis Valdez, defiende la modalidad de elección a través de delegados.

En la misma línea, Acción Popular también se inclinó por este mecanismo. Su presidente, Julio Chávez, recordó recientemente que el partido solía aplicar la fórmula “un militante, un voto”, pero esta vez cambiarán de estrategia.

De acuerdo con Chávez, la decisión se debe a la valla impuesta por el Congreso, que exige la participación del 10% del padrón en las primarias. Con 290 mil afiliados, necesitarían movilizar a 29 mil militantes.

El congresista Roberto Sánchez, presidente de Juntos por el Perú, afirmó que la agrupación definirá a sus candidatos mediante delegados, “en aplicación de la ley vigente en materia electoral”. Sin embargo, el dirigente Diógenes Alvarado adelantó que una facción del partido impugnará esta decisión ante las autoridades electorales.

Roberto Sánchez es acusado de forzar cambios en el estatuto de Juntos por el Perú para tener el control de las primarias. (Foto: Congreso). (Foto: Congreso)

Alvarado sostuvo que la cúpula partidaria “forzó un cambio en el estatuto durante un plenario nacional realizado el 25 de junio”, ya que hasta entonces el documento solo contemplaba la modalidad de “un militante, un voto”, considerada desfavorable para los intereses de Sánchez.

“Lamentablemente el partido ya no es un espacio democrático”, dijo.

En tanto, el Partido Morado designará 24 delegados por cada región y 10 adicionales para Lima Metropolitana.

El Partido Democrático Federal elegirá 24 delegados, uno por cada región, mientras que el Partido Demócrata Verde optará por 12 delegados, distribuidos en tres macroregiones: norte, centro y sur.

Fe en el Perú, de Álvaro Paz de la Barra, también se inclinó por la elección mediante delegados.

Según Paz de la Barra, “no existen las condiciones” para realizar elecciones primarias universales. “Según lo mencionado por nuestros coordinares nacionales, algunos partidos con gran logística iban a intervenir subrepticiamente en nuestras elecciones primarias para invalidar o desestabilizarlas”, señaló a El Comercio.

Desconexión con la ciudadanía

El analista político Enrique Castillo señaló que las elecciones universales han sido históricamente un problema para los partidos políticos con poca institucionalidad.

Explicó que la modalidad “un militante, un voto” es difícil de controlar en competencias internas. En contraste, la elección por delegados permite manejar mejor cualquier tipo de negociación política. Esto se debe a que se negocia con grupos más pequeños que representan circunscripciones y militantes, en lugar de interactuar con cada uno de los afiliados.

“La cúpula partidaria busca la continuidad de su liderazgo o la elección de candidatos afines, y los delegados suelen responder a estas cúpulas”, señaló a El Comercio.

Castillo añadió que la modalidad “un militante, un voto” demostraría una verdadera democracia dentro de la militancia. “En cambio, en los otros casos, siempre se dan liderazgos que tratan de perpetuarse”.

El analista político Gonzalo Banda coincidió en que la preferencia por delegados confirma un sesgo: las élites partidarias buscan elegir a los candidatos de su agrado sin tener que debatir o considerar a otros miembros del partido. En su opinión, esto demuestra que los partidos “han perdido conexión con la ciudadanía” y “no les interesa mucho retomarla”.

Banda añadió que la elección por delegados también refleja que, en general, los ciudadanos no están participando en la vida de los partidos políticos.

“Hay un alejamiento que viene desde mucho tiempo atrás. Hay una gran desconfianza por los partidos, que quizás es la más grande en Latinoamérica, y está muy en línea con la desconfianza en la democracia”, dijo.

Para el analista político, la ciudadanía cada vez pierde más la fe en las elecciones como un proceso que tiene algún tipo de impacto en su vida.

Percepción y riesgos

La politóloga Gabriela Vega, co-fundadora de Recambio, destacó que la elección por delegados “golpea la legitimidad de los partidos”. “No colabora a contrarrestar la crisis de confianza, la ahonda”.

Pero matiza: “Sin embargo, hay que tener en cuenta que la legislación ha cambiado e ir por elecciones internas de ‘un militante, un voto’ es enormemente riesgoso para los partidos”.

Vega precisó que de acuerdo a las nuevas reglas, para continuar con su participación en el proceso electoral, el partido o la alianza debe obtener al menos el 10% de votos válidamente emitidos del total de electores hábiles de su padrón. “Es decir, corro un riesgo enorme de no llegar a la participación y no poder continuar, no poder competir. Y sabemos que incluso en los partidos de tradición de ‘un militante, un voto’, históricamente la participación es baja”.

En un contexto de desconfianza y apatía, la decisión de blindar las elecciones primarias con delegados resultaría funcional para los partidos, pero erosiona la legitimidad que dicen querer recuperar.