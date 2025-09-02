Martín Calderón
Martín Calderón

Élites partidarias definirán candidatos presidenciales: no habrá voto universal en la mayoría de partidos y alianzas
Élites partidarias definirán candidatos presidenciales: no habrá voto universal en la mayoría de partidos y alianzas

Élites partidarias definirán candidatos presidenciales: no habrá voto universal en la mayoría de partidos y alianzas

La mayoría de partidos y alianzas que participarán en las elecciones generales del 2026 descartaron la elección de sus candidatos presidenciales y parlamentarios por voto universal. En su lugar, optaron por un sistema mucho más cerrado: la elección a través de delegados.

