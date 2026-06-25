Los Jurados Electorales Especiales (JEE) a nivel nacional comienzan este jueves 25 de junio con las respectivas audiencias de proclamación de sus resultados de la segunda vuelta entre Keiko Fujimori, de Fuerza Popular; y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú.

Este es el paso previo que se deberá cumplir para que, finalmente, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proceda con la proclamación oficial de los resultados.

Tal como informó El Comercio, si bien existen aún un centenar de actas observadas, no alcanza para revertir el resultado. Keiko Fujimori mantiene una ventaja de más de 44 mil votos sobre Roberto Sánchez al 99% de conteo.

Según la programación publicada por la autoridad electoral, los primeros JEE que proclamarán sus resultados serán, a las 9 a.m. del jueves 25, el de Leoncio Prado en Huánuco, y de Tacna.

#JNEInforma | 32 Jurados Electorales Especiales ya han programado sus audiencias públicas de proclamación de resultados de la Segunda Elección Presidencial. Este jueves 25 de junio inician 4 de ellas.#TuVotoSeRespeta #SegundaVuelta #EG2026 pic.twitter.com/5CSShN3aEJ — JNE Perú (@JNE_Peru) June 25, 2026

Luego le seguirán en la agenda los JEE de Chachapoyas en Amazonas a las 11 a.m. y de San Martín a las 3 p.m. del jueves.

JNE anuncia fecha para proclamación oficial de resultados de la segunda vuelta

Este miércoles, el JNE adelantó que la proclamación oficial de los resultados de la segunda vuelta presidencial 2026 se realizará entre el 3 y el 7 de julio, cumpliendo así con el cronograma electoral previsto desde antes de los comicios.

Jorge Valdivia, coordinador legal del Gabinete de Asesores de la Presidencia del JNE, explicó que actualmente existen 207 recursos de apelación presentados contra resoluciones emitidas por los JEE respecto de actas observadas.

Dicha situación ha retrasado la remisión de los resultados definitivos a las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE). “Del 3 al 7 es lo que se tenía programado para poder realizar esa proclamación, atendiendo a cómo vamos en la resolución de actas observadas”, sostuvo ante la prensa.