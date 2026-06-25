El JNE estima que en julio se proclamarán los resultados de la segunda vuelta a nivel nacional. (Foto: JNE)
El JNE estima que en julio se proclamarán los resultados de la segunda vuelta a nivel nacional. (Foto: JNE)
Por Redacción EC

Los Jurados Electorales Especiales (JEE) a nivel nacional comienzan este jueves 25 de junio con las respectivas audiencias de proclamación de sus resultados de la segunda vuelta entre Keiko Fujimori, de Fuerza Popular; y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú.

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