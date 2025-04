A menos de un año para la contienda electoral, un 52% de peruanos asegura sentirse identificado con una postura más de derecha o de centro –28% y 24%, individualmente–; mientras apenas un 11% dice simpatizar con la izquierda. Y un 33% indica no identificarse con ninguna de ellas, según una encuesta a escala nacional de Datum Internacional para El Comercio.

El estudio, efectuado entre mayores de 18 años, revela el espectro ideológico de la ciudadanía. Quienes se identifican con la derecha, tienen marcada incidencia en Lima y Callao (35%); mientras quienes comulgan con la izquierda lo hacen al sur del país (16%). El mayor porcentaje de los que no se identifican con ninguna ideología está en el centro del país (40%).

A nivel de figuras políticas, la encuesta revela que un nivel de conocimiento en la ciudadanía no se traduce necesariamente en una valoración positiva. En suma, hay una mejor valoración respecto a rostros nuevos [ver gráfica].

De hecho, incluso en el Congreso, los partidos y grupos políticos con representación tienen una escasa valoración positiva —Fuerza Popular tiene la más alta, apenas 13%—, y todos bordean o superan el 50% de rechazo. Una muestra de la fragmentación hacia la próxima contienda.

Aún en suspenso

A opinión del analista político Pedro Tenorio, la distribución de las cifras por factor ideológico puede ser una respuesta a lo que significó la gestión de Pedro Castillo y ahora Dina Boluarte, quienes llegaron al poder con Perú Libre, de corte de izquierda.

“Y en el Congreso, uno ve lo que ha sido la bancada de Perú Libre, la bancada magisterial y no han tenido un rol prominente. Puede ser un rechazo a todo este período”, subrayó.

Sin embargo, también incidió en que, si bien este es “el reflejo inicial”, esto no necesariamente se verá en las urnas. “Lo que sí demuestra esta orientación es que no hay partidos de derecha ni tampoco de izquierda que tengan un espacio consolidado y fuerte”, destacó.

Por su parte, Luis Benavente, director de Vox Populi, comentó que el péndulo político en el Perú y el mundo está inclinado hacia la derecha, quizás más que en anteriores oportunidades. Y esto se debe a que “la izquierda se ha desgastado”.

“Hay un desgaste natural de la izquierda en todo el mundo y un desgaste particular en cada país. Acá, la izquierda está desgastada por la gestión tan defectuosa e irracional de Castillo en el gobierno, que tuvo de aliados a una izquierda no radical que participaron y tuvieron mucho poder. (…) Ha habido un desgaste de las izquierdas, no solamente de la radical y eso da paso a la derecha”, afirmó

No obstante, también coincidió en que esto cambiar hacia el día de la elección, pues el electorado ideologizado solo suma casi el 40%, con aún espacio amplio de indefinición.

“Esto puede cambiar. El electorado ideologizado es 28% de derecha y 11% de izquierda, ambos suman casi 40%. (...) Pero hay un 60% que no tengo elementos objetivos para decir que está ideologizado, y ese sector es muy grande, hay un descontento muy grande y eso abre paso a las propuestas radicales”, apuntó.