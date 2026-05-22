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Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se enfrentarán en segunda vuelta de las elecciones 2026. (Imagen: GEC)
Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se enfrentarán en segunda vuelta de las elecciones 2026. (Imagen: GEC)
Por Redacción EC

Una encuesta de Datum Internacional, realizada para América Multimedia y difundida por América noticias, reveló que en este escenario de segunda vuelta presidencial, Keiko Fujimori tiene el 39.5% de intención de voto, mientras que Roberto Sánchez alcanza el 36.1%.

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