Una encuesta de Datum Internacional, realizada para América Multimedia y difundida por América noticias, reveló que en este escenario de segunda vuelta presidencial, Keiko Fujimori tiene el 39.5% de intención de voto, mientras que Roberto Sánchez alcanza el 36.1%.

El sondeo también revela que un 15.9% de los consultados optaría por votar en blanco o viciado, y un 8.5% seleccionó que no sabe y no opina.

Este es el primer sondeo de esta encuestadora difundido luego de la formalización de los resultados de la primera vuelta del 12 y 13 de abril, donde se confirmó que los candidatos presidenciales de Fuerza Popular y Juntos por el Perú (JPP) serán quienes disputen la segunda vuelta del 7 de junio.

La encuesta de Datum se realizó entre los días 17 y 20 de mayo a nivel nacional y tiene un margen de error de +/- 2.8% con un nivel de confianza de 95%. En total, se realizaron 1,200 encuestas en personas entre 18 y 70 años de todos los niveles socioeconómicos.

A nivel de macrorregiones, Datum reveló que en Lima/Callao, el respaldo a Keiko Fujimori es de 48.8% y para Roberto Sánchez 25.6%.

En la macrorregión norte, Fujimori tiene 41.1% y Sánchez 36.4%, mientras que en el Centro es de 30.1% y 47.3% respectivamente.

A nivel de las regiones del sur, Keiko Fujimori tiene 27.9% y Roberto Sánchez llega al 44.7%. Finalmente, en Oriente que implica la selva peruana Fuerza Popular llega a 33% y Juntos por el Perú 45.2%.

Encuesta de Datum y sus cifras por macrorregiones.

Estas cifras salen a la luz pocos días antes de la realización de los dos debates para la segunda vuelta, entre equipos técnicos y candidatos presidenciales que se realizarán los domingos 24 y 31 de mayo respectivamente.