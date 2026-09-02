Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Luis Escobal Medrano, postulante a la alcaldía del distrito de Castillo Grande, de la provincia de Leoncio Prado en la región de Huánuco, compartió una encuesta fabricada. Esta posiciona en el primer lugar de la intención de voto a la gobernación de Huánuco a su correligionario de Renovación Popular Guillermo Bocangel.
Luis Escobal Medrano, postulante a la alcaldía del distrito de Castillo Grande, de la provincia de Leoncio Prado en la región de Huánuco, compartió una encuesta fabricada. Esta posiciona en el primer lugar de la intención de voto a la gobernación de Huánuco a su correligionario de Renovación Popular Guillermo Bocangel.
La imagen fue publicada originalmente por la comunicadora huanuqueña Ivet Cisneros Ureta, quien ha difundido gráficos similares los últimos días. Sin embargo, no existen registros de la supuesta empresa encuestadora aludida. Asimismo, Guillermo Bocangel está impedido de participar en las elecciones regionales por tener una sentencia vigente en contra.
PerúCheck ha determinado que la supuesta encuesta es una mentira cuyo objetivo es desinformar.
Pisos no existe como encuestadora y sería una emulación de Ipsos
La imagen fue fabricada mediante inteligencia artificial
El gráfico fue hecho mediante inteligencia artificial. Así lo advierte el propio Facebook cuando señala “Contenido de IA”. Luego, se indica que es probable que la imagen haya sido generada de esta forma.