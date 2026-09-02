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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Luis Escobal Medrano, postulante a la alcaldía del distrito de Castillo Grande, de la provincia de Leoncio Prado en la región de Huánuco, compartió una encuesta fabricada. Esta posiciona en el primer lugar de la intención de voto a la gobernación de Huánuco a su correligionario de Renovación Popular Guillermo Bocangel.