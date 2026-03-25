El candidato aprista Enrique Valderrama y Mario Vizcarra, de Perú Primero, protagonizaron uno de los momentos más tensos durante el bloque sobre seguridad ciudadana en el debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

En ese contexto, y cuando el tiempo de intervención de su contendor ya había concluido, Valderrama lanzó una dura acusación contra Vizcarra, quien no pudo responder debido a que ya había agotado su tiempo.

“No se puede hablar de seguridad ciudadana desde la impunidad y la corrupción. Señor Martín Vizcarra, sí Martín, no Mario porque usted es el testaferro político de su hermano que está en la cárcel. Su hermano lo digita desde la prisión, su hermano protagonizó en el país su herencia política de más de 200 mil muertos por la pandemia, esos muertos van a cobrar ahora por sus familiares, una venganza en las urnas”, expresó.

El intercambio se produjo durante el primer bloque temático, en el que los candidatos debían presentar sus propuestas en materia de lucha contra la criminalidad. Sin embargo, algunas acusaciones personales marcaron el tono del segmento y elevaron la tensión en el Centro de Convenciones de Lima.

Cabe precisar que Mario Vizcarra es hermano del expresidente Martín Vizcarra, a quien Valderrama aludió directamente en su intervención.

Última jornada del primer ciclo

Esta noche, desde las 8 p.m., se realiza la tercera y última jornada del primer ciclo de debates presidenciales organizados por el Jurado Nacional de Elecciones. A diferencia de las fechas anteriores, en esta ocasión participan 12 candidatos, quienes exponen sus propuestas sobre seguridad ciudadana, lucha contra la criminalidad e integridad pública y combate a la corrupción.

Entre los postulantes que forman parte de esta jornada figuran Keiko Fujimori, Enrique Valderrama, Jorge Nieto, Mario Vizcarra y Antonio Ortiz, además de Rafael Belaunde, Paúl Jaimes, Mesías Guevara, Roberto Chiabra, Ronald Atencio, Herbert Caller y Rosario Fernández.

El debate se desarrolla en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja, donde los aspirantes a la presidencia también responden preguntas ciudadanas y presentan sus mensajes finales.