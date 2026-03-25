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Enrique Valderrama a Mario Vizcarra en debate del JNE: "Su hermano lo digita desde la prisión". (Foto: Captura/JNE)
Enrique Valderrama a Mario Vizcarra en debate del JNE: "Su hermano lo digita desde la prisión". (Foto: Captura/JNE)
Por Redacción EC

El candidato aprista Enrique Valderrama y Mario Vizcarra, de Perú Primero, protagonizaron uno de los momentos más tensos durante el bloque sobre seguridad ciudadana en el debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

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