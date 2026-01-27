En el programa “Siempre a las 8” de Milagros Leiva, el candidato presidencial del Partido Aprista (PAP), Enrique Valderrama, se mostró confiado y “absolutamente convencido” en que su agrupación política va a llegar a la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026.
Señaló que en su última visita a 13 provincias del norte del país ha visto que el partido de la estrella “está renaciendo fuerte” y estimó que la primera etapa de la actual elección se decidirá en el norte del país.
“Yo confío en que el Apra va a llegar a la segunda vuelta. Estoy absolutamente convencido. Uno de los puntos fundamentales donde la elección se va a decidir en esta primera etapa va a ser el norte del país”, expresó.
“Vengo de estar en las últimas tres semanas en Piura, Lambayeque y La Libertad, más o menos he visitado 12 provincias, y veo que el partido está renaciendo fuerte”, agregó.
Valderrama confió en que el Apra “probablemente” gane las plazas del norte del país y dijo que buscará centrar su campaña en el sur, donde la izquierda “ha cometido tantos errores que ha desilusionado” y donde “ha bajado su caudal”.
“Creo que hay un reto, definitivamente hacerme más conocido en los rincones del país en general y por eso estoy desplazándome bastante. Acabo de estar cuatro días en el norte del país, hemos tenido buenas manifestaciones, estoy seguro que en la parte norte del Perú, por lo menos, el Apra va a pelear el primer lugar y creo que vamos a entrar con un discurso fuerte en el sur”, subrayó.
Según la última encuesta de Datum sobre la intención de voto presidencial realizada para El Comercio, Enrique Valderrama obtiene un 0.8% de las preferencias en enero y se mantiene en el rubro Otros.
“Creo que conforme estas semanas avance la campaña, tanto en medios de comunicación como en los desplazamientos, vamos a progresar. He visto que en Datum hemos pasado de 0.3% a 0.8%”, dijo al respecto.
“En los últimos tres procesos electorales, si te fijas en las encuestas de fines de enero, prácticamente solo en un caso una persona que estuvo llegó a la segunda vuelta y en ninguna ganó. Yo me preocuparía más bien si estuviera tres o cuatro años en campaña y no pasara del 7%”, sentenció.
