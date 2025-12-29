En el programa Siempre a las ocho, Enrique Valderrama, joven candidato presidencial del APRA, defendió las designaciones realizadas por la Comisión Política Nacional en las listas electorales, en medio de la controversia interna que enfrenta el partido tras las elecciones internas. El dirigente afirmó que estos cambios están amparados tanto por la ley vigente como por el estatuto aprista.

Valderrama explicó que la normativa del partido otorga a la Comisión Política Nacional la facultad de designar hasta el 20% de los candidatos, una vez culminado el proceso electoral interno. Precisó que las elecciones definieron el 80% de las listas, pero que estas debían complementarse con las designaciones previstas en el reglamento partidario.

“ Las designaciones están amparadas tanto en la ley vigente como en el estatuto y le corresponde el 20% al órgano encargado de tal cuestión de acuerdo a la normativa vigente que es la Comisión Política Nacional. Una cosa son las elecciones que dejaron un determinado resultado y a ese resultado, evidentemente, le faltaba agregar las designaciones del 20%”, explicó.

Asimismo, indicó que la mayoría de estas designaciones se aplicaron en circunscripciones donde no se logró completar el número de candidatos requeridos. Según señaló, el objetivo fue evitar la presentación de listas incompletas ante los organismos electorales, en cumplimiento de los plazos y requisitos establecidos.

“El 80% de estas designaciones han sido utilizadas fundamentalmente en aquellos lugares en donde faltaban completar candidatos, no podíamos presentar naturalmente una lista incompleta” , mencionó.

Las declaraciones del candidato presidencial se producen luego de que el excongresista Jorge del Castillo denunciara, también en Siempre a las ocho, que un grupo reducido de dirigentes habría alterado los resultados de las elecciones internas, desplazando a candidatos elegidos para incluir a personas que no participaron o no resultaron ganadoras en el proceso.

Frente a estas críticas, Valderrama reconoció que algunos militantes pueden discrepar con las designaciones, pero reiteró que estas se realizaron conforme al estatuto y a prácticas que el APRA ha aplicado en anteriores procesos electorales. Añadió que las invitaciones y designaciones no son una novedad dentro del partido.

Finalmente, el candidato hizo un llamado a procesar internamente las diferencias surgidas tras el proceso del 30 de noviembre y a priorizar la unidad partidaria. Sostuvo que el objetivo es construir una propuesta común que permita al APRA competir con solidez en las elecciones generales de 2026 e incluso aspirar a pasar a una segunda vuelta.

“ Creo que hay que procesar todo lo que ha ocurrido desde el 30 de noviembre y hay que caminar hacia la unidad, construir una propuesta unitaria y común que nos pueda permitir incluso pasar a la segunda vuelta”, dijo.

