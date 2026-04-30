El excandidato presidencial por el APRA, Enrique Valderrama hizo una autocrítica con respecto a su participación y la de su partido en las Elecciones Generales, reconociendo que le faltó una estrategia comunicacional más eficiente posicionando temas más concretos en lugar de tratar de abarcar varios de ellos.

En entrevista en el podcast ‘Siempre a las 8′ con Milagros Leiva, Valderrama indicó que otra de sus grandes limitaciones fue que hasta el momento no era un personaje público conocido por los electores.

“Quizá traté de abarcar demasiados temas en la campaña, y vemos que los que han obtenido un resultado positivo mostraban cosas muy concretas. Ese trabajo de comunicación falló mucho”, señaló.

“Uno de los grandes limitantes es que yo no era una persona conocida en el espacio público”, agregó.

Además, admitió dificultades para posicionar un mensaje en una contienda con 37 postulantes, algunos de ellos con un presupuesto mucho mejor que el de un partido como el APRA.

Un momento difícil

Valderrama se refirió además a la situación interna del APRA tras la pérdida de la inscripción partidaria que se concretará en enero del próximo año, aunque destacó que la organización mantiene presencia en las próximas elecciones regionales y municipales.

“La pérdida de la inscripción se da en enero. Tenemos unas 60 listas provinciales a nivel nacional que van a participar en las elecciones regionales. Hay 15 listas a gobierno regional”, indicó.

Pese al resultado electoral, sostuvo que el actual escenario no representa la primera gran crisis del partido y recordó antecedentes similares en el pasado.

“Es un momento difícil para el partido, pero no es el primero. En el 2000 tuvimos esta misma cantidad de votos con un padrón de 300 mil; hoy tenemos 156 mil con un padrón de 40 mil”, manifestó.

El ex candidato consideró que los resultados deben servir para impulsar una renovación dentro del aprismo y replantear sus prioridades políticas y comunicacionales.

“Es un resultado que nos debe llevar a la conclusión de modernizar el partido, relanzarlo y ver qué temas puntuales debemos colocar en agenda”, remarcó.