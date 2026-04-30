Resumen

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Enrique Corvetto excandidato presidencial del APRA.
Enrique Corvetto excandidato presidencial del APRA.
Por Redacción EC

El excandidato presidencial por el APRA, Enrique Valderrama hizo una autocrítica con respecto a su participación y la de su partido en las Elecciones Generales, reconociendo que le faltó una estrategia comunicacional más eficiente posicionando temas más concretos en lugar de tratar de abarcar varios de ellos.

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