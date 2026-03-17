El candidato presidencial del Partido Aprista (PAP), Enrique Valderrama, propuso un “shock” en seguridad ciudadana e infraestructura en el “Foro de candidatos a la presidencia – Elecciones 2026”, organizado con apoyo de El Comercio.

En la primera parte de su intervención, el postulante planteó un nuevo impulso industrializador en el Perú y llevar adelante el Gaseoducto Sur Peruano para darle “seguridad energética al país”.

Indicó que la agenda social está orientada a la creación de 3 millones y medio de empleo en cinco años, con un crecimiento de 7 u 8% al fin del gobierno. “¿Cómo lo vamos hacer? Conectando al Perú más con el mundo. Quiero ser el presidente que firme el TLC con la India, que acerque al Perú a los países de Asia, abriendo los mercados”, subrayó.

Propuso que la agroexportación pase de 250 mil a 500 mil hectáreas, llevando adelante los proyectos de irrigación Majes-Sihuas II, Chinecas, la margen derecha de Puyango (Tumbes), Chavimochic III, entre otros.

Igualmente, planteó una “gran inversión minera” en el Perú, mediante un “shock desburocratizador y nueva inversión”. “Proponemos reconfigurar el canon comunal, con un 15 o 20% de asignación directa de dinero para la gente del área de influencia de la actividad extractiva para potenciar la gran inversión minera en el país”, acotó.

Asimismo, remarcó que el país necesita un “shock de infraestructura” y potenciar los aeropuertos, además del turismo y generar empleo a través de la pequeña producción, con un sistema de garantías de entre S/5 mil a S/10 mil millones para créditos populares a las mypes, pequeños productores del campo (2.4 millones en total en todo el país), transportistas y pescadores artesanales.

Valderrama también prometió dos paquetes legislativos en seguridad ciudadana y formalización de la pequeña minería y la persecución de la minería ilegal, además de construir en cuatro años las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima, y construir metros en Arequipa, Piura y Trujillo.

Salud, seguridad ciudadana y promoción de la juventud

El candidato del Apra propuso shock de seguridad ciudadana con cinco elementos concurrentes: una repotenciación de la Policía Nacional (PNP) y la creación del grupo especial de inteligencia para la búsqueda y captura de los cabecillas de las bandas de crimen trasnacional, que operan en el país.

“Pasar de 130 mil a 250 mil el número de policías en un plazo de cinco años. Incrementar en más de 150% el presupuesto que se destina a la Policía, a fin de reconectar a las comisarías, construir las que hacen falta, equipar a la Policía y generar que los policías tengan una mejor salud”, señaló.

Valderrama también anunció que en un eventual gobierno del Apra entregue a las Fuerzas Armadas el control de las fronteras y duplicar la cantidad de soldados de 30 mil a 60 mil no mediante el servicio militar obligatorio, sino dándoles beneficios académicos y remunerativos, como darles sueldo mínimo y ya no los S/ 250.

“Todo aquel juez, policía, militar, personal del INPE, alto burócrata que se coluda con las bandas criminales, vamos a aplicar la cadena perpetua”, advirtió.

También planteó realizar contrainteligencia dentro de los penales, de la PNP y los órganos de justicia para identificar a las “manzanas podridas”, a fin de expulsarlos y procesarlos.

De igual modo, construir de 12 a 24 penales para solucionar el hacinamiento, así como incrementar el número del personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). También entregar los penales nuevos a la administración privada, complementada con operativos para golpear el crimen.

En salud, propuso incrementar en 0.25% del PBI anual su presupuesto, declarar en emergencia el primer nivel de atención privada, construir centros de salud e implementar el programa Pronta Atención, para la atención de citas, además de promover la industria farmacéutica.

“Librar de la intervención política lamentable a Essalud y ponerle estándares muchos más altos al directorio tanto de Essalud como de empresas relacionadas al Estado, para que sean meritocráticas, administradas adecuadamente y no sean la caja chica ni el botín de aquellos partidos que han gobernado los últimos tres años al país y no han hecho nada”, acotó.

Finalmente, en educación anunció que se incrementará de 5.1 a 7% el presupuesto educativo, así como construir más colegios emblemáticos, potenciar los Colegios de Alto Rendimiento (COAR), el programa Beca 18 y no quitarle presupuesto, un programa nacional de becas “para que los hijos del pueblo por mérito puedan estudiar en las mejores universidades del mundo, como lo hizo China y la India, con cargo a que regresen, rejuvenezcan el Estado y le den calidad, firmando compromisos para tal fin”.