Enrique Valderrama, quien fuera candidato presidencial del Partido Aprista en las Elecciones Generales del 2026, reconoció que su agrupación atraviesa una “crisis” que se refleja en la escasa votación que lograron.

En una entrevista a RPP este viernes, señaló que el Apra deberá pasar por una “restructuración” ante la ausencia de Alan García y la falta de respaldo reflejada en los comicios de este año. Hasta el momento, al 94,9% de actas contabilizadas, su postulación tuvo 153,801 votos.

“Definitivamente hay una crisis en la cual tenemos que potenciar nuevos voceros pero creo que fundamentalmente el mensaje del partido hoy tiene que ser mucho más potente en términos sociales con lo que ocurre en el país”, comentó.

Según Valderrama, este aspecto será discutido al evaluar un nuevo programa del Partido Aprista en un próximo cónclave y luego de una evaluación interna. Lo que sí explicó es que asume estos resultados electorales con una “autocrítica colectiva” pero entendiendo las circunstancias contrarias de los últimos años.

“El Apra no ha participado en una contienda electoral hace exactamente 10 años. Era la primera vez luego de mucho tiempo, y volver a arrancar ha costado bastante”, resaltó al hacer alusión a la gran cantidad de partidos que postularon y una necesidad para “revitalizar” su agrupación.

“No es la primera vez que tenemos un resultado similar. En el año 2000 tuvimos exactamente la misma cantidad de votos, 153 mil votos. Luego de diez años duros por otras razones (...) estoy convencido que vamos a ver una recuperación en el mediano plazo”, resaltó.