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Enrique Valderrama fue candidato presidencial del Apra en las elecciones generales del 2026. (Foto: Andina)
Enrique Valderrama fue candidato presidencial del Apra en las elecciones generales del 2026. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Enrique Valderrama, quien fuera candidato presidencial del Partido Aprista en las Elecciones Generales del 2026, reconoció que su agrupación atraviesa una “crisis” que se refleja en la escasa votación que lograron.

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