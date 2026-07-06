El excandidato presidencial del Partido Aprista Peruano, Enrique Valderrama, visitó este lunes a la presidenta electa, Keiko Fujimori, para expresarle su saludo tras su proclamación y hacerle llegar una serie de propuestas que, a su juicio, deberían ser prioritarias durante los primeros meses de la próxima administración.

A su salida del encuentro, Valderrama explicó que la visita responde a la tradición democrática del APRA de saludar a las nuevas autoridades electas y contribuir con planteamientos sobre los principales desafíos del país.

“Siguiendo la tradición histórica y democrática de un partido como el APRA he venido, en mi calidad de excandidato presidencial, a darle un saludo a la presidenta electa y recordarle algunos de los temas que estamos seguros se están poniendo énfasis con su equipo para los próximos meses”, manifestó.

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Enrique Valderrama, excandidato presidencial del APRA, luego de reunirse con Keiko Fujimori: La gestión híperexitosa de Julio Velarde inicia en el segundo gobierno de Alan García, hacemos votos para que continúe



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Entre las propuestas que dijo haber trasladado a Fujimori figura la reactivación del Gasoducto Sur Peruano, al considerar que debe convertirse en una prioridad para impulsar el desarrollo de las regiones del sur del país.

Asimismo, conversaron sobre la necesidad de un programa nacional de crédito popular dirigido a pescadores artesanales, productores agrarios, micro y pequeñas empresas, así como para promover la vivienda social.

Del mismo modo, indicó que se puso énfasis en la necesidad de preparar al Estado frente al eventual impacto del Fenómeno El Niño.

En materia de seguridad ciudadana, sostuvo que la futura administración debería aplicar un “shock” que permita enfrentar el avance de la delincuencia y estimó que las primeras acciones podrían anunciarse durante los cien primeros días de gobierno.

El excandidato presidencial del Partido Aprista, Enrique Valderrama, llega al local partidario de Fuerza Popular para sostener una reunión con la presidenta electa, Keiko Fujimori.

“Esto le hemos hecho presente a la presidenta electa y proclamada, y expresarle nuestros buenos deseos en el inicio de gestión”, indicó.

Finalmente, descartó que hayan conversado sobre la posibilidad de ocupar un cargo en el próximo Ejecutivo, ya que la prioridad de su agrupación política es culminar el proceso de reinscripción y fortalecer su organización.

“No, para nada, de ninguna manera. Ni se ha planteado. Además, yo creo que los apristas debemos enfocarnos fundamentalmente en la reinscripción y relanzamiento de nuestro partido. Estoy seguro de que Fuerza Popular ha llegado con un equipo competente que conducirá bien al país”, concluyó.

La semana pasada, Keiko Fujimori recibió la visita de otros excongresistas y líderes del APRA entre los que figuran Mauricio Mulder, Jorge del Castillo y Omar Quezada.