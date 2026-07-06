Enrique Valderrama visitó a Keiko Fujimori en su local partidario. (Foto: Fuerza Popular)
Enrique Valderrama visitó a Keiko Fujimori en su local partidario. (Foto: Fuerza Popular)
Por Redacción EC

El excandidato presidencial del Partido Aprista Peruano, Enrique Valderrama, visitó este lunes a la presidenta electa, Keiko Fujimori, para expresarle su saludo tras su proclamación y hacerle llegar una serie de propuestas que, a su juicio, deberían ser prioritarias durante los primeros meses de la próxima administración.

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