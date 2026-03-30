La primera ronda del Debate Presidencial 2026 inició con la participación de los candidatos Walter Chirinos (PRIN), Enrique Valderrama (APRA) y Fernando Olivera (Frente de la Esperanza 2021), donde estos dos últimos protagonizaron un incidente.

#Voto2026 Los candidatos Enrique Valderrama y Fernando Olivera protagonizaron un incidente durante el debate presidencial



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“Cuando un pueblo sabe, no lo engaña nadie. No lo engaña una japonesa, no lo engaña un mitómano miserable, no lo engaña un ladronzuelo, no lo engaña un charlatán o charlatancito”, empezó Olivera en su minuto de presentación.

Lo siguiente fueron una serie de propuestas de cada aspirante a Palacio de Gobierno desarrolló como era de esperarse hasta que Valderrama, el único con tiempo de intervención disponible en ese momento, concluyó.

“Señor poper Olivera, perdón, Poppy Olivera, usted encarna la corrupción en el país. Corrupción, polvo de la corrupción, de la cual se regodeó durante el gobierno de su jefe, de su patrón Toledo, ante el cual se puso de rodillas a pesar de saber que era un mal padre, que no reconocía a su hija. Usted, además, miente como tu hoja de ingreso”.

Seguido de su intervención, los moderadores llamaron al orden luego de que Olivera, sin más tiempo para una nueva participación, respondía fuera del micrófono a las acusaciones de Valderrama.

“Una nueva justicia en el Perú, como te encanta evocar, no te va a enviar a prisión, pero sí te va a enviar a un centro de rehabilitación”, finalizó el aprista.

Cuarta fecha del Debate organizado por el JNE

Este lunes participan Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano), Walter Chirinos (PRIN), Fernando Olivera (Frente de la Esperanza 2021), Carlos Espá (Sí creo), Yonhy Lescano (Cooperación Popular) y Carlos Álvarez (País para todos).

Asimismo, Ronald Atencio (Venceremos), Carlos Jaico (Perú Moderno), Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú), George Forsyth (Somos Perú), Álex Gonzales (Partido Demócrata Verde) y Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad).

Cabe recordar que, al inicio de la carrera electoral, se contaba con 36 postulantes presidenciales, pero el número se redujo a 35 tras el fallecimiento del candidato Napoleón Becerra quien postulaba a la Presidencia por el Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE).

Puedes seguir todas las incidencias del debate presidencial en El Comercio.