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El candidato del Partido Aprista Peruano (APRA), Enrique Valderrama; y el candidato del Frente de la Esperanza 2021, Fernando Olivera.
El candidato del Partido Aprista Peruano (APRA), Enrique Valderrama; y el candidato del Frente de la Esperanza 2021, Fernando Olivera.
Por Redacción EC

La primera ronda del Debate Presidencial 2026 inició con la participación de los candidatos Walter Chirinos (PRIN), Enrique Valderrama (APRA) y Fernando Olivera (Frente de la Esperanza 2021), donde estos dos últimos protagonizaron un incidente.

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