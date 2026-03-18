Resumen

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Una veintena de candidatos presidenciales arribaron este martes 17 de marzo a la sede de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), en San Isidro, para participar en el foro organizado por la Unión de Gremios y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). La jornada, que se extendió durante todo el día, permitió a los aspirantes exponer propuestas en la recta final de la campaña, aunque tampoco faltaron los pullazos.

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