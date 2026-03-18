Una veintena de candidatos presidenciales arribaron este martes 17 de marzo a la sede de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), en San Isidro, para participar en el foro organizado por la Unión de Gremios y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). La jornada, que se extendió durante todo el día, permitió a los aspirantes exponer propuestas en la recta final de la campaña, aunque tampoco faltaron los pullazos.

El “Foro de candidatos a la Presidencia – Elecciones 2026”, realizado con el apoyo de El Comercio y América Multimedia, reunió a postulantes de distintas tendencias políticas, quienes abordaron dos ejes centrales: desarrollo productivo, empleo y formalización; así como salud, seguridad ciudadana, educación y promoción de la juventud.

Aunque todos los aspirantes fueron convocados, solo 23 participaron. Alfonso López Chau (Ahora Nación), Álex Gonzales (Partido Demócrata Verde), César Acuña (Alianza para el Progreso) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) desistieron a última hora.

Una elección decisiva

En la apertura, el presidente de la SNI, Felipe James Callao, advirtió que el Perú enfrenta una de las elecciones más decisivas de su historia republicana. Señaló que la multiplicidad de candidaturas ha generado confusión, decepción y hartazgo en la ciudadanía.

Felipe James: "El próximo presidente de la República tendrá la responsabilidad histórica de conducir al Perú hacia un mejor nivel de vida para todos". (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)

“No es extraño que muchos ciudadanos piensen en el voto blanco o nulo. No es extraño que el número de indecisos siga siendo alto, a solo 26 días de la elección. Por eso, este foro de candidatos a la presidencia dedicado al desarrollo productivo, la generación de empleo y el cierre de brechas sociales, cobra una importancia excepcional. Es, quizás, una de las últimas oportunidades reales para que la ciudadanía compare propuestas y exija planes concretos para poder decidir con criterio”, expresó.

Asimismo, resaltó la importancia del diálogo, pues “sin consensos mínimos cualquier propuesta sólida corre el riesgo de quedar en letra muerta”, y subrayó que la clase política “debe entender que el servicio público es un mandato, no un botín”.

“Señores candidatos, esta es su oportunidad para dialogar con el pueblo peruano. No la desaprovechen. (…) El próximo presidente de la República tendrá la responsabilidad histórica de conducir al Perú hacia un mejor nivel de vida para todos”, refirió.

James consideró que el foro debe impulsar políticas públicas orientadas al empleo de calidad y al cierre de brechas sociales, y concluyó señalando que “el voto informado es la herramienta más poderosa que tiene la ciudadanía para exigir un futuro promisorio”.

“Comparen las propuestas, exijan compromisos públicos y el día de la elección hagan que sus voces se conviertan en decisión. El Perú puede y debe recuperar el sitial que le corresponde en la región”, añadió James dirigiéndose a la ciudadanía.

Una jornada electoral de cuatro bloques

El encuentro electoral se desarrolló a lo largo de todo el día y estuvo organizado en cuatro grandes bloques de exposiciones. Los periodistas Omar Mariluz, conductor del dominical “Cuarto Poder”; Ariana Lira, jefa de ECData de El Comercio; Angélica Valdés, periodista de Canal N y América TV; y el analista político César Campos, condujeron cada uno de los bloques respectivos.

Más de 400 asistentes —entre diplomáticos, empresarios, académicos, observadores y la sociedad civil— acudieron al local. En los exteriores se congregaron simpatizantes, incluso con vehículos con propaganda política. Entre ellos destacaron dos camiones a favor de José Williams (Avanza País), con carteles comparando e, incluso, ironizando su trayectoria con la de sus contrincantes Carlos Álvarez (País para Todos) y Alfonso López Chau (Ahora Nación).

Vehículos con propaganda política a favor de José Williams, candidato de Avanza País, instalado en los exteriores del evento. (Foto: Hugo Perez /@photo.gec)

Hugo Perez /@photo.gec

La candidata Keiko Fujimori (Fuerza Popular) sostuvo que “el Perú tiene talento, recursos y mercado, pero hoy está atrapado en un círculo de desorden, de inseguridad y de baja confianza”. Planteó convertir al país en “un país donde producir vuelva a ser una oportunidad y no un riesgo”.

“Por eso, nuestro plan se llama ‘Perú con Orden’, porque lo primero que necesitamos para crecer es recuperar algo fundamental: orden en las calles, orden en la economía, orden en el Estado. Sin orden, no hay inversión. Sin seguridad, no hay producción. Y sin producción, no hay empleo”, expresó la candidata Keiko Fujimori (Fuerza Popular). En esa línea, dijo que su objetivo es hacer del Perú “un país donde producir vuelva a ser una oportunidad y no un riesgo”. (Foto: Hugo Pérez /@photo.gec)

Entre sus propuestas mencionó un plan de “seguridad para trabajar”, con comandos policiales y militares en zonas industriales, control penitenciario por parte de las FF.AA. y el INPE, y unidades especiales para proteger a las MYPE. “Nuestro mensaje es claro: el Estado va a proteger al que trabaja y perseguir al que delinque”, expresó. También propuso un “shock de desregularización” para simplificar trámites.

Luego intervino Enrique Valderrama (APRA), quien planteó “un nuevo impulso industrializador” y anunció la construcción del gasoducto sur peruano. Aseguró que ejecutará “en cuatro años” las líneas 3 y 4 del Metro de Lima, además de otras en regiones, y adelantó paquetes legislativos sobre seguridad ciudadana y formalización minera. Asimismo, propuso cadena perpetua para operadores de justicia coludidos con bandas criminales.

Valderrama también planteó un “shock de seguridad ciudadana”, con una “repotenciación” de la policía, la creación de un grupo especial de inteligencia e, incluso, planteó “cadena perpetua” para los operadores de justicia que se coluda con las bandas criminales. (Foto: Antonio Melgarejo /@photo.gec)

Rafael Belaunde (Libertad Popular) insistió en la necesidad de un “shock de inversiones” y cuestionó que el Perú sea “el caserito del CIADI”. “Es el país que más acude al CIADI, que más pierde en el CIADI. Porque tenemos autoridades que simplemente no respetan los contratos y no respetan la propiedad privada”, sostuvo.

Belaunde remarcó que en el país hay un “enorme déficit de infraestructura” que se estima en US$150 mil millones y planteó que ello sea utilizado como fuente para captar inversión. (Foto: Antonio Melgarejo /@photo.gec)

Ronald Atencio (Venceremos) inició su intervención polemizando y denunciando un “pacto mafioso”. También mencionó que, en la sala de espera del evento, había una foto de una fábrica de ensamblaje de vehículos y sarcásticamente dijo que hoy “ni siquiera una bicicleta podemos ensamblar”.

En un momento de su presentación, Atencio, quien acudió vestido con un poncho, sacó y mostró hoja de coca y dijo que los agricultores la sembraban por necesidad.

Reafirmó su intención de cambiar la Constitución y de una Asamblea Constituyente. “Pero dentro de esa nueva Constitución tiene que haber un régimen que hable de la industrialización del país”, dijo Atencio.(Foto: Antonio Melgarejo /@photo.gec)

“Nadie se dedica al cultivo de la hoja de coca porque se está haciendo millonario en el país”, afirmó y planteó ante los empresarios industrializar la hoja de coca. También puso sobre la mesa la “cadena perpetua para los corruptos” y la conformación de “un comando de aniquilamiento”.

Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad) dijo que se recuperará el diálogo abierto con empresarios, “sin capuchas”, en clara alusión al censurado expresidente José Jerí. Centró su discurso en la gestión pública y prometió formalizar empresas “en 24 horas” mediante procesos digitales. “El Estado debe ser un aliado del emprendedor, no su primer obstáculo”, señaló. Además, planteó expulsar a inmigrantes ilegales y “al señor Kast [presidente de Chile], le vamos a decir que nuestro país no es la puerta trasera de Chile”, dijo.

“El Estado debe ser un aliado del emprendedor, no su primer obstáculo”, refirió Molinelli. Además, señaló que se va a “despolitizar” el sector salud y también dijo que se expulsará “a los ilegales que han traspasado nuestras fronteras”. (Foto: Antonio Melgarejo /@photo.gec)

El candidato presidencial Carlos Espá (SíCreo), sin mencionarlo, respondió a Atencio indicando que el Perú dejó de ensamblar automóviles por “teorías de izquierda” y la dictadura de Juan Velasco Alvarado. Dijo que esas teorías pretenden regresar nuevamente “para destruir al Perú” y llevarlo a las tinieblas de Cuba, Nicaragua o Venezuela”. “Esa es la razón principal por la que nosotros estamos interviniendo en la política, para detener esas posiciones ideológicas que han fracasado y tanto dolor han traído al Perú”, expresó.

Como parte de sus propuestas, Espá dijo que en el Perú se ha perdido el sentido común y que está “al revés”, al cuestionar el “sistema de multas perverso” a los taxistas e, incluso, dijo que se eliminará la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). También planteó un bono para las familias que optan por poner a sus hijos en colegios particulares y, en el caso de inseguridad, dijo que se trabajará con las rondas campesinas.(Foto: Antonio Melgarejo /@photo.gec)

El candidato Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú), quien acudió flanqueado por un grupo de seguidores con chalecos del partido, hizo sobre todo una exposición personalista, destacando su trayectoria y sus estudios, indicando perteneció a la Marina de Guerra del Perú, que es abogado, ingeniero de la UNI, que habla seis idiomas y que ha escrito ocho libros. “No soy ningún bisoño”, dijo. Algunos pasajes de su exposición los efectuó en quechua, lo que motivó que uno de los asistentes le hablara en quechua y él respondiera. Se escucharon risas.

El candidato Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú), quien acudió flanqueado por un grupo de seguidores con chalecos del partido, hizo sobre todo una exposición personalista. (Foto: Antonio Melgarejo /@photo.gec)

El candidato Mesías Guevara (Partido Morado) destacó que la SNI fue fundada hace 130 años, después de la Guerra del Pacífico. Cuestionó que el país “se ha convertido en un botín” y acusó una “repartija” desde el Congreso de la República. “Espero que el señor César Acuña venga a este estrado y explique cómo ha mercantilizado la salud y la educación, que expliquen ese pacto porque son traidores de la patria”, acusó. Acuña nunca llegó al evento.

Sobre el tema de inseguridad, Guevara dijo que en realidad “el Perú es el país de las inseguridades”, pero que no solamente la inseguridad es el problema, sino que cada día mueren siete peruanos por tuberculosis, seis mueren atropellados y que “al mes, un aula entera desaparece de niños porque un niño muere atropellado cada día”. (Foto: Antonio Melgarejo /@photo.gec)

Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú) pidió un minuto de silencio por el fallecimiento del candidato Napoleón Becerra; sin embargo, antes de iniciar el evento, ya se había efectuado un minuto de silencio para honrar su memoria. Entre sus propuestas, incluyó la creación de un grupo especial “de búsqueda, captura y de aniquilamiento”.

Paz de la Barra hizo referencia a su experiencia municipal y dijo que se creará un consejo de Estado. También planteó un grupo especial “de búsqueda, captura y de aniquilamiento”. (Foto: Antonio Melgarejo /@photo.gec)

El candidato Yonhy Lescano (Cooperación Popular) antes de culminar su exposición, cuestionó duramente a aquellos candidatos que plantean la pena de muerte y dijo que “están perdidos en el espacio”.

“No saben nada de seguridad ciudadana; en ningún país del mundo la pena de muerte ha disminuido el índice delincuencial. Y para aplicar la pena de muerte, que es una tontería, un engaño al pueblo, se tiene que salir del Pacto de Costa Rica. ¿Quién se salió del pacto? Venezuela. Es decir, nos quieren convertir en otra Venezuela. Eso no tiene ningún sentido. Suena bonito, pero es un engaño a la población”, expresó.

El candidato Yonhy Lescano (Cooperación Popular) dijo que lo fundamental, en esta coyuntura, no eran las propuestas de los candidatos, pues siempre se ofrecen obras y políticas que nunca se cumplen. Pidió a los ciudadanos que no voten “por quienes hacen lindas propuestas, porque de eso estamos cansados, tenemos que ver la trayectoria, el comportamiento de los candidatos a la presidencia y al Congreso”. (Foto: Antonio Melgarejo /@photo.gec)

Marisol Pérez Tello (Primero La Gente) enfocó su exposición en las “leyes procrimen” y en la meritocracia laboral. “Si uno consigue trabajo porque tiene buenas piernas, estamos bien complicados. Tenemos mucho más que buenas piernas. El cerebro que nos ha costado mucho cultivar”, sostuvo.

La candidata Marisol Pérez Tello (Primero La Gente) centró principalmente su exposición en las denominadas “leyes procrimen” y dijo que han puesto en evidencia la incapacidad del Estado en perseguir al crimen organizado. “Hoy tenemos un cartel que dice que el Perú está de oferta y permite que toda delincuencia trasnacional encuentre en Perú un espacio para lavar sus activos, tener protección y no haya allanamientos”, indicó. (Foto: Antonio Melgarejo /@photo.gec)

Paul Jaimes (Progresemos) se presentó como expresión “de la indignación, del hartazgo” y planteó la salida del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para aplicar la pena de muerte en casos de sicariato y violación de menores.

Paul Jaimes Blanco (Progresemos) cuestionó la inacción del Ejecutivo respecto del incremento de casos por el crimen organizado. Indicó que hay más de medio millón de pequeños emprendedores que “si están vivos, no es por la protección del Estado, sino porque pagan cupos” y que “sino, sucedería el asesinato colectivo más grande de nuestra historia”. (Foto: Antonio Melgarejo /@photo.gec)

Wolfgang Grozo (Integridad Democrática) defendió el fortalecimiento del sistema de inteligencia y, antes de terminar su intervención, el también mayor general en retiro de la FAP aprovechó la ocasión para negar ciertas vinculaciones. “Cuando Montesinos estaba en el poder yo tenía el grado de teniente, era un chiquillo”, expresó ante la audiencia.

El postulante Wolfgang Grozo (Integridad Democrática) aseguró este martes que para acabar con la ola de criminalidad se requiere fortalecer el sistema de inteligencia, incluido el financiera. “Es una capacidad del Estado que increíblemente no se está empleando", refirió. (Foto: Antonio Melgarejo /@photo.gec)

Por su parte, José Luna Gálvez (Podemos Perú) anunció que Daniel Urresti, recientemente excarcelado, sería su ministro del Interior y propuso un “shock de inversiones en seguridad ciudadana”.

En su intervención, el candidato José Luna Gálvez (Podemos Perú) dijo que la criminalidad ha impedido el crecimiento económico. Dijo que cuenta con un plan que se desarrolló hace cinco años y que acudieron a presentarlo ni bien Pedro Castillo llegó al poder en el 2021, advirtiéndole que la delincuencia “estaba mutando”. En ese contexto, mencionó al recientemente excarcelado exministro Daniel Urresti. (Foto: Antonio Melgarejo /@photo.gec)

El candidato Carlos Álvarez (País para Todos) manifestó que aplicará “la pena de muerte para los sicarios en flagrancia”, planteando incluso jueces “virtuales”. “No merece la vida quien la quita”, expresó. También habló de una “repotenciación” de la policía y anunció “un bono especial por cada delincuente capturado”.

Álvarez respondió a propaganda política a favor de José Williams. (Foto: Antonio Melgarejo /@photo.gec)

Hacia el final de su intervención, se tomó un tiempo para responder a los camiones con carteles apostados en los exteriores. “Hoy, en la puerta de la SNI, vi un camioncito de publicidad en donde está el rostro del general Williams, con todos sus títulos y medallas, y mi rostro diciendo educación: secundaria. Con todo respeto, yo, como cómico, he recorrido el Perú más veces que usted; como cómico, he ayudado a más peruanos que usted”, aseveró.

Hugo Perez /@photo.gec

Hacia el final de la tarde, llegó Rafael López Aliaga (Renovación Popular), quien cerró el evento. Al iniciar su intervención sostuvo que “el Perú se ha transformado en una empresa” y reiteró su propuesta de salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También planteó recluir a delincuentes de alta peligrosidad en cárceles ubicadas en la selva.

Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, cerró el evento electoral. (Foto: Hugo Pérez /@photo.gec)

El foro concluyó poco antes de las ocho de la noche.