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Una veintena de candidatos presidenciales arribaron este martes 17 de marzo a la sede de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), en San Isidro, para participar en el foro organizado por la Unión de Gremios y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). La jornada, que se extendió durante todo el día, permitió a los aspirantes exponer propuestas en la recta final de la campaña, aunque tampoco faltaron los pullazos.
Una veintena de candidatos presidenciales arribaron este martes 17 de marzo a la sede de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), en San Isidro, para participar en el foro organizado por la Unión de Gremios y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). La jornada, que se extendió durante todo el día, permitió a los aspirantes exponer propuestas en la recta final de la campaña, aunque tampoco faltaron los pullazos.
El “Foro de candidatos a la Presidencia – Elecciones 2026”, realizado con el apoyo de El Comercio y América Multimedia, reunió a postulantes de distintas tendencias políticas, quienes abordaron dos ejes centrales: desarrollo productivo, empleo y formalización; así como salud, seguridad ciudadana, educación y promoción de la juventud.
Aunque todos los aspirantes fueron convocados, solo 23 participaron. Alfonso López Chau (Ahora Nación), Álex Gonzales (Partido Demócrata Verde), César Acuña (Alianza para el Progreso) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) desistieron a última hora.
Una elección decisiva
En la apertura, el presidente de la SNI, Felipe James Callao, advirtió que el Perú enfrenta una de las elecciones más decisivas de su historia republicana. Señaló que la multiplicidad de candidaturas ha generado confusión, decepción y hartazgo en la ciudadanía.
“No es extraño que muchos ciudadanos piensen en el voto blanco o nulo. No es extraño que el número de indecisos siga siendo alto, a solo 26 días de la elección. Por eso, este foro de candidatos a la presidencia dedicado al desarrollo productivo, la generación de empleo y el cierre de brechas sociales, cobra una importancia excepcional. Es, quizás, una de las últimas oportunidades reales para que la ciudadanía compare propuestas y exija planes concretos para poder decidir con criterio”, expresó.
Asimismo, resaltó la importancia del diálogo, pues “sin consensos mínimos cualquier propuesta sólida corre el riesgo de quedar en letra muerta”, y subrayó que la clase política “debe entender que el servicio público es un mandato, no un botín”.
“Señores candidatos, esta es su oportunidad para dialogar con el pueblo peruano. No la desaprovechen. (…) El próximo presidente de la República tendrá la responsabilidad histórica de conducir al Perú hacia un mejor nivel de vida para todos”, refirió.
James consideró que el foro debe impulsar políticas públicas orientadas al empleo de calidad y al cierre de brechas sociales, y concluyó señalando que “el voto informado es la herramienta más poderosa que tiene la ciudadanía para exigir un futuro promisorio”.
“Comparen las propuestas, exijan compromisos públicos y el día de la elección hagan que sus voces se conviertan en decisión. El Perú puede y debe recuperar el sitial que le corresponde en la región”, añadió James dirigiéndose a la ciudadanía.
Una jornada electoral de cuatro bloques
El encuentro electoral se desarrolló a lo largo de todo el día y estuvo organizado en cuatro grandes bloques de exposiciones. Los periodistas Omar Mariluz, conductor del dominical “Cuarto Poder”; Ariana Lira, jefa de ECData de El Comercio; Angélica Valdés, periodista de Canal N y América TV; y el analista político César Campos, condujeron cada uno de los bloques respectivos.
Más de 400 asistentes —entre diplomáticos, empresarios, académicos, observadores y la sociedad civil— acudieron al local. En los exteriores se congregaron simpatizantes, incluso con vehículos con propaganda política. Entre ellos destacaron dos camiones a favor de José Williams (Avanza País), con carteles comparando e, incluso, ironizando su trayectoria con la de sus contrincantes Carlos Álvarez (País para Todos) y Alfonso López Chau (Ahora Nación).
La candidata Keiko Fujimori (Fuerza Popular) sostuvo que “el Perú tiene talento, recursos y mercado, pero hoy está atrapado en un círculo de desorden, de inseguridad y de baja confianza”. Planteó convertir al país en “un país donde producir vuelva a ser una oportunidad y no un riesgo”.
Entre sus propuestas mencionó un plan de “seguridad para trabajar”, con comandos policiales y militares en zonas industriales, control penitenciario por parte de las FF.AA. y el INPE, y unidades especiales para proteger a las MYPE. “Nuestro mensaje es claro: el Estado va a proteger al que trabaja y perseguir al que delinque”, expresó. También propuso un “shock de desregularización” para simplificar trámites.
Luego intervino Enrique Valderrama (APRA), quien planteó “un nuevo impulso industrializador” y anunció la construcción del gasoducto sur peruano. Aseguró que ejecutará “en cuatro años” las líneas 3 y 4 del Metro de Lima, además de otras en regiones, y adelantó paquetes legislativos sobre seguridad ciudadana y formalización minera. Asimismo, propuso cadena perpetua para operadores de justicia coludidos con bandas criminales.
Rafael Belaunde (Libertad Popular) insistió en la necesidad de un “shock de inversiones” y cuestionó que el Perú sea “el caserito del CIADI”. “Es el país que más acude al CIADI, que más pierde en el CIADI. Porque tenemos autoridades que simplemente no respetan los contratos y no respetan la propiedad privada”, sostuvo.
Ronald Atencio (Venceremos) inició su intervención polemizando y denunciando un “pacto mafioso”. También mencionó que, en la sala de espera del evento, había una foto de una fábrica de ensamblaje de vehículos y sarcásticamente dijo que hoy “ni siquiera una bicicleta podemos ensamblar”.
En un momento de su presentación, Atencio, quien acudió vestido con un poncho, sacó y mostró hoja de coca y dijo que los agricultores la sembraban por necesidad.
“Nadie se dedica al cultivo de la hoja de coca porque se está haciendo millonario en el país”, afirmó y planteó ante los empresarios industrializar la hoja de coca. También puso sobre la mesa la “cadena perpetua para los corruptos” y la conformación de “un comando de aniquilamiento”.
Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad) dijo que se recuperará el diálogo abierto con empresarios, “sin capuchas”, en clara alusión al censurado expresidente José Jerí. Centró su discurso en la gestión pública y prometió formalizar empresas “en 24 horas” mediante procesos digitales. “El Estado debe ser un aliado del emprendedor, no su primer obstáculo”, señaló. Además, planteó expulsar a inmigrantes ilegales y “al señor Kast [presidente de Chile], le vamos a decir que nuestro país no es la puerta trasera de Chile”, dijo.
El candidato presidencial Carlos Espá (SíCreo), sin mencionarlo, respondió a Atencio indicando que el Perú dejó de ensamblar automóviles por “teorías de izquierda” y la dictadura de Juan Velasco Alvarado. Dijo que esas teorías pretenden regresar nuevamente “para destruir al Perú” y llevarlo a las tinieblas de Cuba, Nicaragua o Venezuela”. “Esa es la razón principal por la que nosotros estamos interviniendo en la política, para detener esas posiciones ideológicas que han fracasado y tanto dolor han traído al Perú”, expresó.
El candidato Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú), quien acudió flanqueado por un grupo de seguidores con chalecos del partido, hizo sobre todo una exposición personalista, destacando su trayectoria y sus estudios, indicando perteneció a la Marina de Guerra del Perú, que es abogado, ingeniero de la UNI, que habla seis idiomas y que ha escrito ocho libros. “No soy ningún bisoño”, dijo. Algunos pasajes de su exposición los efectuó en quechua, lo que motivó que uno de los asistentes le hablara en quechua y él respondiera. Se escucharon risas.
El candidato Mesías Guevara (Partido Morado) destacó que la SNI fue fundada hace 130 años, después de la Guerra del Pacífico. Cuestionó que el país “se ha convertido en un botín” y acusó una “repartija” desde el Congreso de la República. “Espero que el señor César Acuña venga a este estrado y explique cómo ha mercantilizado la salud y la educación, que expliquen ese pacto porque son traidores de la patria”, acusó. Acuña nunca llegó al evento.
Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú) pidió un minuto de silencio por el fallecimiento del candidato Napoleón Becerra; sin embargo, antes de iniciar el evento, ya se había efectuado un minuto de silencio para honrar su memoria. Entre sus propuestas, incluyó la creación de un grupo especial “de búsqueda, captura y de aniquilamiento”.
El candidato Yonhy Lescano (Cooperación Popular) antes de culminar su exposición, cuestionó duramente a aquellos candidatos que plantean la pena de muerte y dijo que “están perdidos en el espacio”.
“No saben nada de seguridad ciudadana; en ningún país del mundo la pena de muerte ha disminuido el índice delincuencial. Y para aplicar la pena de muerte, que es una tontería, un engaño al pueblo, se tiene que salir del Pacto de Costa Rica. ¿Quién se salió del pacto? Venezuela. Es decir, nos quieren convertir en otra Venezuela. Eso no tiene ningún sentido. Suena bonito, pero es un engaño a la población”, expresó.
Marisol Pérez Tello (Primero La Gente) enfocó su exposición en las “leyes procrimen” y en la meritocracia laboral. “Si uno consigue trabajo porque tiene buenas piernas, estamos bien complicados. Tenemos mucho más que buenas piernas. El cerebro que nos ha costado mucho cultivar”, sostuvo.
Paul Jaimes (Progresemos) se presentó como expresión “de la indignación, del hartazgo” y planteó la salida del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para aplicar la pena de muerte en casos de sicariato y violación de menores.
Wolfgang Grozo (Integridad Democrática) defendió el fortalecimiento del sistema de inteligencia y, antes de terminar su intervención, el también mayor general en retiro de la FAP aprovechó la ocasión para negar ciertas vinculaciones. “Cuando Montesinos estaba en el poder yo tenía el grado de teniente, era un chiquillo”, expresó ante la audiencia.
Por su parte, José Luna Gálvez (Podemos Perú) anunció que Daniel Urresti, recientemente excarcelado, sería su ministro del Interior y propuso un “shock de inversiones en seguridad ciudadana”.
El candidato Carlos Álvarez (País para Todos) manifestó que aplicará “la pena de muerte para los sicarios en flagrancia”, planteando incluso jueces “virtuales”. “No merece la vida quien la quita”, expresó. También habló de una “repotenciación” de la policía y anunció “un bono especial por cada delincuente capturado”.
Hacia el final de su intervención, se tomó un tiempo para responder a los camiones con carteles apostados en los exteriores. “Hoy, en la puerta de la SNI, vi un camioncito de publicidad en donde está el rostro del general Williams, con todos sus títulos y medallas, y mi rostro diciendo educación: secundaria. Con todo respeto, yo, como cómico, he recorrido el Perú más veces que usted; como cómico, he ayudado a más peruanos que usted”, aseveró.
Hacia el final de la tarde, llegó Rafael López Aliaga (Renovación Popular), quien cerró el evento. Al iniciar su intervención sostuvo que “el Perú se ha transformado en una empresa” y reiteró su propuesta de salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También planteó recluir a delincuentes de alta peligrosidad en cárceles ubicadas en la selva.
El foro concluyó poco antes de las ocho de la noche.
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