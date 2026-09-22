Los representantes de 13 de los 26 partidos que pugnan por llegar a la alcaldía de Lima participaron en el primer debate municipal, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Este encuentro comenzó minutos después de las 20 horas y concluyó cerca a la medianoche: 23:48 horas.

Antes de que inicie la polémica, se guardó un minuto de silencio por Susy Aponte (conocida como China Polo), candidata a gobernadora regional de Áncash que fue asesinada por sicarios el último sábado cuando realizaba actividades proselitistas en Caraz.

A diferencia de otras polémicas, la de la noche del lunes no estuvo marcada por puyazos y la mayoría de candidatos optó por utilizar su tiempo para exponer sus propuestas, principalmente en seguridad y transporte.

Y aunque Rafael López Aliaga no participó en el primer debate entre los candidatos a la alcaldía de Lima (le toca este martes), sus oponentes Carlos Bruce (Somos Perú) y Daniel Urresti (Podemos Perú) lanzaron duros cuestionamientos para el líder de Renovación Popular que busca volver a la municipalidad capitalina postulando como primer regidor.

Bruce, ubicado en el segundo lugar del último simulacro de Datum (a 10 puntos porcentuales de “Porky”), recordó que hace cuatro años, López Aliaga prometió que Lima “iba a ser potencia mundial”. Pero la ciudad “está peor en delincuencia, tránsito y limpieza”. “Y la persona que nos hizo esa promesa renunció al cargo y dejó la municipalidad tirada, nosotros decimos claramente: ¡Rafael López Aliaga ya no nos mientas más!”, complementó.

Antes de ingresar a la Biblioteca Nacional (San Borja), donde se realizó la polémica, el actual alcalde de Surco consideró que “la parte negativa” de las elecciones es que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) “sigue sin decirle a los limeños quiénes son los candidatos que sí podrían asumir la alcaldía”.

“Los limeños están con los ojos tapados”, subrayó en referencia a que el JNE aún no precisa si López Aliaga, si gana la lista de Renovación, podrá o no jurar como alcalde de Lima, otra vez.

A su turno, Urresti sostuvo que López Aliaga dejó “una Lima donde la vida no vale nada, donde matan a una madre de una ollita común, donde a dos anticucheras le cobran cupo y donde balean a un adolescente en una losa deportiva”. También cuestionó que el empresario no haya concluido su gestión municipal, como inicialmente prometió.

“López Aliaga abandonó a Lima a su suerte, él utilizó la ciudad como un trampolín para llegar a la Presidencia, y eso nos costó la vida de 2 mil limeños. A ellos también los mató la ambición política de López Aliaga. Estamos a tiempo de salvar esta ciudad”, manifestó.

La policía metropolitana y los 100 equipos terna

Bruce inició su participación, en el segundo bloque, cuando le tocó polemizar con el ex primer ministro Yehude Simon (Tierra Verde), señalando que no es una persona que tenga odios y prejuicios. Y, por ello, en su eventual administración, refirió que “no discriminaremos a nadie por raza, religión, creencias políticas ni por su sexo y orientación sexual”. “Basta de actitudes matonescas y de insultos a las minorías”, subrayó.

El exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento propuso la creación de la policía metropolitana (que también ha sido una iniciativa del actual alcalde de Lima, Renzo Reggiardo), constituida por licenciados de las Fuerzas Armadas, que persiga “los delitos comunes”, como el robo, hurto y otros, mientras que la Policía Nacional se le dejará el combate a la extorsión, el sicariato y el crimen organizado.

(Foto: JNE)

También prometió la construcción de 10 mil casas de interés social, a través del programa Mi Vivienda; la instalación de semáforos inteligentes y la implementación de cinco corredores segregados, como el Metropolitano.

Simon Munaro cuestionó a la iniciativa de Bruce para crear una policía metropolitana, al recordar que, en la década de 1980, cuando existía la Guardia República, la Guardia Civil y la Policía de Investigaciones del Perú (PIP), “se enfrentaban entre ellos y los delincuentes se reían”. “Vamos a encontrar a la policía municipal enfrentándose a la Policía Nacional, y me preocupa que alguien que no maneja armas, por más preparación que se le vaya a dar, enfrente a la delincuencia que es como un ejército”, dijo.

Urresti, quien postula por tercera vez a alcalde de Lima, indicó que si resulta elegido contratará a 100 equipos terna “que bajo el comando de la Policía Nacional van a capturar a 100 delincuentes” al día.

En ese momento, el exministro del Interior refirió que le importaba “un c...” el hacinamiento de los penales, por lo que recibió un llamado de atención de los moderadores, los periodistas Alicia Retto (Latina) y Omar Mariluz (América Multimedia y Canal N).

(Foto: JNE)

También adelantó que rentará 1,000 patrulleros que pondrá a disposición de la PNP y que construir cuatro mega complejos policiales, donde funcionarán centro de flagrancia.

“Yo me comprometo a cerrar los mercados ilegales, donde venden cosas manchadas de sangre en los primeros seis meses [de mi gestión]”, expresó.

Sandro Caller, candidato del Partido Patriótico del Perú (PPP), le recordó a Urresti que postula a la alcaldía de Lima y no a coordinador de logística del Ministerio del Interior.

“Usted rapea bien general, pero no está preparado para ser alcalde de Lima, debe centrarse en las políticas y funciones de la municipalidad, no en ser el [jefe de] logística del MININTER y de la Policía Nacional”, criticó Caller durante su polémica con el postulante de Podemos Perú.

Sistema de flagrancia y “de Techito a Dinito”

Entre los candidatos que participaron en el primer debate municipal están el abogado Elio Riera (Alianza para el Progreso), la excongresista Susel Paredes (Ahora Nación) y el exalcalde de Lima Ricardo Belmont (Obras). El primero sostuvo que la capital “no necesita otro político que venga a prometerlo todo”, sino una autoridad que conozca la ley y que sepa “lo que es defender causas justas”.

Riera ha sido abogado de Andrés Hurtado “Chibolín”, de la jueza Enma Benavides, entre otros.

Paredes remarcó que parte de su equipo de seguridad ciudadana está integrado por ex integrantes de la DIVIAC de la Policía Nacional y cuestionó a Bruce por incluir en su círculo de confianza a Vicente Romero y a Rosa Gutiérrez, quienes fueron ministros del Interior y Salud, respectivamente, en el gobierno de Dina Boluarte (2022-2025). “Ya no es Techito es dinito”, añadió.

Belmont, en su primera intervención, dijo que hay jóvenes cuyos espíritus han envejecido y viejos “que tenemos el alma positiva”. Esto luego de que el postulante Samir Quispe, de Batalla Perú, abriera el debate citando al político, ensayista y poeta Manuel González Prada, cuando refirió que “los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra”, tras la crisis de la guerra con Chile.

“Vengo a decirles que la juventud que no ha venido a esperar su turno, ha venido a ejercer, a poner manos a la obra”, dijo Quispe.

El exalcalde de Lima, como lo hiciera en los debates a la Presidencia a inicios de año, evitó detallar sus propuestas. “Mi visión de Lima ustedes la conocen, porque me escuchan en las redes sociales, es un desastre Lima, hace 30 años dejamos un plan maestro, obras que se dejaron al aire”, expresó.

El candidato a la municipalidad capitalina por Juntos por el Perú, Oswaldo Vargas, prometió una Lima “segura, justa, transparente, que rinda cuentas y que brinde oportunidades a la juventud”.

También refirió que, como alcalde de Chosica, ha ejecutado el 100% de su presupuesto para inversiones. Pero esto solo lo logró en el 2025. Vargas asistió al debate acompañado por José Domingo Pérez, ex fiscal del equipo especial Lava Jato que ya asesoró en temas jurídicos a Roberto Sánchez, excandidato presidencial de Juntos por el Perú.

El último mensaje

En su intervención final, Urresti pidió perdón a los limeños “por los errores” que cometió cuatro años atrás y que ocasionaron que perdiera la alcaldía de Lima por 30 mil votos.

“Y pido perdón, porque si no hubiese cometido esos errores, yo hubiera sido alcalde de Lima y jamás hubiera permitido que la ciudad llegue a esta situación de incontrolable violencia, donde los delincuentes hacen lo que quieren y la vida del limeño no vale nada. Algunos dicen que me he moderado, puede ser cierto, pero con quiénes nunca me voy a moderar es con los delincuentes. Con ellos, soy el mismo loco de siempre”, manifestó.

Urresti sostuvo que el 4 de octubre la ciudad no solo va a elegir a un alcalde, sino “entre si seguimos cuatro años más muriendo por el sicariato y la extorsión o s votamos por tener, por fn, una Lima segura”.

Bruce, en el cierre de su discurso, respondió a las críticas de Paredes, al recordar que quien pretende ser alcalde de Lima “tiene que ser una persona que respete derechos laborales y la dignidad de la mujer peruana”.

“Alguien que despidió a una empleada solo por estar en gestación cuando era ser congresista, no merece ser alcaldesa de Lima”, señaló.

El candidato de Somos Perú criticó que la Municipalidad de Lima, durante la administración de López Aliaga, haya gastado más de S/120 millones “trayendo unos trenes que no sirven para nada”.

“Y se trajeron para sustentar una aventura presidencial que perdieron. Con esa plata hubiéramos construido el intercambio vial Canta Callao y Panamericana Norte. Quien endeudó y abandonó la ciudad no puede ser la solución”, acotó.

El debate terminó a las 11:50 p.m., tras tres horas y 40 minutos.