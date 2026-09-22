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Resumen

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A diferencia de otras polémicas, la de la noche del lunes no estuvo marcada por puyazos y la mayoría de candidatos optó por utilizar su tiempo para exponer sus propuestas, principalmente en seguridad y transporte. (Foto: Hugo Pérez/ El Comercio)
A diferencia de otras polémicas, la de la noche del lunes no estuvo marcada por puyazos y la mayoría de candidatos optó por utilizar su tiempo para exponer sus propuestas, principalmente en seguridad y transporte. (Foto: Hugo Pérez/ El Comercio)
Por Sebastian Ortiz Martínez

Los representantes de 13 de los 26 partidos que pugnan por llegar a la alcaldía de Lima participaron en el primer debate municipal, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Este encuentro comenzó minutos después de las 20 horas y concluyó cerca a la medianoche: 23:48 horas.

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