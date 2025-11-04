Sebastian Ortiz Martínez
Sebastian Ortiz Martínez

Phillip Butters no tendrá competencia en internas de Avanza País: la historia detrás de la posible expulsión de César Combina
El conductor de televisión Phillip Butters no tendrá competencia en las elecciones internas de Avanza País, luego de que el tribunal electoral del partido del tren solo admitiera la inscripción de su fórmula-integrada también por el exparlamentario Fernán Altuve-Febres y la actual legisladora Karol Paredes- y rechazara la del excongresista César Combina por “no cumplir los requisitos”.

