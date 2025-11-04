Phillip Butters no tendrá competencia en internas de Avanza País: la historia detrás de la posible expulsión de César Combina

Incluso, a Combina le iniciaron un proceso disciplinario con fines de expulsión de la agrupación.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

El secretario nacional de Organización de Avanza País, Armando Barrantes Martínez, confirmó a El Comercio ambas decisiones.

Además, refirió que el proceso disciplinario al exlegislador se debe a sus expresiones “infraternas” en contra de la dirigencia.

“La expulsión se está iniciando, porque ha salido a los medios de comunicación a mal informar, habla mal no solo del partido, sino de los dirigentes y algunos afiliados. Se ha pasado de la raya”, complementó.

Barrantes Martínez también subrayó que Combina no cumplió con los requisitos para ser precandidato. Por ejemplo, recordó que, en su denuncia constitucional por presunto enriquecimiento, la Fiscalía de la Nación incluyó una pericia contable que concluye que el exlegislador habría incrementado ilícitamente su patrimonio en S/1.4 millón.

Lee también: No se trata de Butters

Explicó que sí se admitió la postulación de Karol Paredes, en la fórmula de Butters, porque en la imputación que el Ministerio Público le hace por el Caso Los Niños solo existe la declaración de una persona en su contra. Pero, en el expediente de Combina ya hay una pericia contable, que este no ha podido rebatir en ninguna instancia.

A Paredes se le atribuye, junto a otros 22 congresistas, haber canjeado su oposición a la vacancia de Pedro Castillo, cuando este aún era presidente, a cambio de contrataciones de allegados y otros beneficios desde el Ejecutivo.

“El caso de Karol Paredes lo hemos evaluado, solo son los dichos de una persona, pero [en el archivo] de Combina hay hechos fácticos, un fiscal no puede inventar un peritaje. Si el señor Combina no sabe cómo explicar eso [el presunto desbalance] ante el partido y el Congreso, entonces no amerita su precandidatura. Que se preocupe por aclarar su situación en el Parlamento. Que presente su propio peritaje”, dijo.

La fórmula presidencial de Butters también está integrada por el excongresista Fernán Altuve-Febres y la actual parlamentaria Karol Paredes. (Foto: Avanza País)

Barrantes negó que la dirigencia de Avanza País esté intentando favorecer a Butters, impidiendo que tenga competencia interna.

“Absolutamente, no. Esta campaña recién comienza, nuestros oponentes no están dentro”, acotó.

¿Un chantaje por la nominación en San Isidro?

Fuentes cercanas a la cúpula de Avanza País consideraron que la “precandidatura presidencial” de Combina fue “un chantaje” para que el partido ceda y le dé la postulación a la Municipalidad de San Isidro en las elecciones regionales y municipales de octubre del próximo año.

Agregaron que el excongresista, antes de su lanzamiento, se habría reunido con Francis Allison, potencial candidato del partido del tren a Lima, para pedirle la nominación en San Isidro. No obstante, el alcalde de Magdalena le dijo que “no”, porque tenía otras opciones.

En el 2022, bajo el símbolo de Fuerza Popular, Combina postuló a la alcaldía de San Isidro. Quedó en segundo lugar con el 15.847% de los votos. (Foto: Archivo GEC)

Las mismas fuentes señalaron que Combina intentó imponer la postulación de su esposa a la cámara de diputados en Cerro de Pasco.

“Todo esto es una pataleta, el fondo del asunto es otro. Quiere imponer su postulación en San Isidro y la de su esposa”, manifestaron.

Al respecto, Combina rechazó haberse reunido con Allison, aunque remarcó que tiene la aspiración de llegar a la comuna de San Isidro.

En diálogo con El Comercio, el excongresista reconoció que su esposa ha presentado sus documentos para ser postulante a la Cámara de Diputados en Cerro de Pasco, pero negó que él haya intentado imponer su eventual candidatura.

“El coordinador de Cerro de Pasco llamó a mi esposa, le pidieron ser diputada, ella presentó sus documentos, no sé si está inscrita o no. Avanza País no tenía afiliados en Cerro de Pasco, quería completar la lista. Mi esposa no tiene interés político, solo queríamos salvar la lista del partido. A mí me han pedido nombres y ayudé en Moquegua, Pasco, Junín, Ica y Lima provincias. Esto es algo que Butters no podrá hacer, porque no inscribió a nadie”, manifestó.

Combina denunció que la no inscripción de su fórmula presidencial obedece a presiones de parte de Butters y la dirigencia de Avanza País al tribunal electoral del referido partido.

“Vamos a recurrir al tribunal nacional electoral y luego iremos al JNE, porque toda elección interna tiene una reglamentación. Nadie puede pasar por encima de la ley”, complementó.

El exparlamentario consideró que el futuro de la candidatura de Butters “no es positivo”, porque ya muestra “una debilidad” al no querer enfrentar a un precandidato “pequeño” dentro de Avanza País.

“Yo no tengo ningún voto de los delegados, y encima hacen este abuso de querer sacarme del partido solo por enfrentarme a Butters, esto muestra la debilidad de su candidatura”, finalizó.

En respuesta, Butters dijo que no conoce la situación de Combina, ni a los integrantes del comité de disciplina del partido del tren.

La postulación de Butters ha contado con el respaldo de la dirigencia del partido del tren. En foto sale Luis Flores, secretario general de Avanza País. (Foto: Avanza País)

“No conozco el caso [el proceso de expulsión a Combina], no tengo la más mínima idea del tema y me he enterado por los medios de comunicación. Tampoco sé sobre la inscripción de fórmulas, y eso es algo que me preocupa, yo estoy en otra cosa”, manifestó al ser consultado por este Diario si la dirigencia de Avanza País lo está o no favoreciendo en las elecciones internas.

Más información

Congresista Adriana Tudela (Foto: Joel Alonzo / GEC) / Joel Alonzo

El exparlamentario Fernán Altuve-Febres será el cabeza de lista al Senado nacional por Avanza País. Butters no intentará obtener una curul.

La congresista Adriana Tudela será la N°1 en la lista del partido del tren para la cámara de diputados en Lima.