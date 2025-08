Roberto Chiabra: “No soy eterno, esta es mi primera y única postulación”

El congresista Roberto Chiabra- precandidato presidencial de Unidad Nacional- consideró que lo ideal en el Parlamento hubiera sido que se elija a una Mesa Directiva “que no tuviera ningún cuestionamiento”. Recordó que la apepista Lady Camones fue censurada “por una cosa insignificante” en comparación a la denuncia por presunta violación sexual que pesa sobre José Jeri, presidente del Congreso.

— En la última elección a la Mesa Directiva del Parlamento, ¿a qué lista respaldó? ¿Por qué?

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Es un voto particular, yo no apoyé a la lista N°1 [la de José Jeri] por las razones que todos conocen públicamente [la denuncia por presunta violación sexual]. Si la finalidad es mejorar la imagen del Congreso en este último año, lo ideal hubiera sido promover a una Mesa Directiva que no tuviera ningún cuestionamiento, como públicamente todo lo están haciendo [contra el presidente del Congreso].

— José Jeri, nuevo presidente del Congreso tiene una investigación fiscal por presunta violación sexual. ¿Con esa sospecha, reúne el perfil para dirigir a este poder del Estado?

En la bancada de Somos Perú hay congresistas que no tenían ningún impedimento. Si la finalidad era mejorar la imagen del Congreso en este último año, reitero, yo creo que se hubiera analizado mejor y se hubiera propuesto a otro congresista.

— Si la Fiscalía Suprema acusa a Jeri, ¿este debe dar un paso al costado de la Mesa Directiva?

Fíjese, hay dos situaciones ahí, una que él [Jeri] dé un paso al costado y la otra es que se pueda jugar una censura. Recuerde que a la congresista Lady Camones la censuraron por una cosa insignificante [comparado con esta denuncia].

— Entonces, frente a una formalización de investigación en contra del presidente del Congreso o renuncia o se le censura, para usted...

Sí, como le digo tenemos como antecedente la censura de la congresista Camones, yo creo que eso es lo que debería proceder [...] Si llega un pedido de la fiscalía, una acusación a Jeri, esto va a alterar la estabilidad del Congreso, no va a dejar [a la Mesa Directiva] trabajar con tranquilidad. Todo eso debió analizarse antes de presentar a los candidatos.

— Un sector del Congreso ha sido bastante cercano a la presidenta Boluarte, la ha sostenido en el poder y ha evitado que se profundicen acciones de fiscalización por el Caso Rolex, el uso del cofre y las cirugías. ¿Cómo debe ser la relación del Parlamento y el Ejecutivo en este último año de ambos?

Este es un año muy difícil y la presidenta, en su discurso [por Fiestas Patrias], no ha dicho nada sobre el proceso electoral. Primero que debe mantener la neutralidad política y lo otro que omitió fue la seguridad durante el proceso. Nosotros no estamos mirando más allá de nuestro país y no estamos aprendiendo de experiencias ajenas. En Ecuador asesinaron a un candidato y en Colombia han atentado contra la vida de un postulante. ¿La situación de inseguridad en Ecuador y Colombia es similar a la del Perú? El crimen organizado transnacional tiene mucha relación con el narcotráfico y la minería ilegal. ¿La presidenta no debió enfatizar en su discurso sobre las medidas en seguridad para que los peruanos puedan elegir libremente? Además, se deben juntar todos los poderes del Estado para tener un proceso electoral, donde luego nadie se queje que hubo fraude como en el 2021.

— ¿A su juicio, el Congreso debe realizar mayor fiscalización del gobierno?

Lo que sucede es que hay bancadas que en el momento en que se ha tenido que interpelar o censurar a ministros, pues dicen una cosa y en la votación, hacen otra. Un ejemplo es lo que sucedió cuando se pidió la censura de Julio Demartini, exministro de Desarrollo e Inclusión Social, por el Caso Qali Warma. Lo pusieron a debate a las 2 de la mañana, más de uno se fue a dormir y fíjese en los votos. Los votos son los que señalan el comportamiento de los congresistas y de las bancadas.

“Si el Perú no tiene soberanía para impartir justicia, entonces no es un país libre”, afirmó Chiabra. (Foto: Fernando Sangama| El Comercio)

— La Corte IDH le solicitó al Perú detener el trámite de la ley de amnistía a favor de militares y policías. Boluarte ha referido que el país no es una colonia y rechazó este pedido. ¿Cuál es su postura sobre este tema?

Si el Perú no tiene soberanía para impartir justicia, entonces no es un país democrático, libre y soberano. ¿Cómo puede la Corte IDH señalar que se detenga un proceso que todavía no ha terminado? Todos saben que primer se agota la instancia nacional y después se pasa a la instancia internacional. Yo creo que hay una injerencia inaceptable, y esto no se puede permitir.

— Esta norma de amnistía, aprobada en el Congreso, ¿no es realmente una ley de impunidad?

Depende de cómo se vea. Eso primero lo tiene que determinar la instancia nacional. ¿A qué le llama usted tiempo prudencial para un proceso? Si usted tuviera a un familiar o allegado 30 años en un juicio, ¿qué diría? ¿Es lo justo o lo injusto?

— Durante su último mensaje a la Nación, la presidente dijo que su legado es dejar “un Perú con rumbo, con institucionalidad y con esperanza”. ¿Para usted, cuál es el legado de este gobierno?

Este gobierno se ha caracterizado por reaccionar mal ante los hechos más difícil que hemos enfrentado.

— Unidad Nacional- la coalición del PPC, Unidad y Paz y Peruanos Unidos- es una de las pocas alianzas de la derecha en inscribirse. ¿Por qué cree que se dio esta situación?

Porque nosotros hemos tenido la capacidad de generar consensos, hemos hecho todos los esfuerzos, porque consideramos que ir a una elección con 43 partidos dificulta la toma de decisión de los peruanos. Hemos hecho todos los esfuerzos para juntarnos y lo hemos logrado. Cada partido es independiente de tomar sus decisiones.

— ¿Hubo conversaciones con Renovación Popular? ¿Qué faltó para que el partido de Rafael López Aliaga se sume también?

No, yo nunca conversé con ellos.

— Al momento, al menos sería 33 candidatos a la presidencia. ¿Cuáles son los riesgos, a su entender, de esta dispersión?

No todos van a tener la oportunidad de difundir sus propuestas y esto puede generar desinformación. En particular, en los jóvenes que, por primera vez, van a ejercer su derecho al voto. Se debe ver la manera de dar igualdad de oportunidades [a los candidatos] en cuanto al tiempo [de exposición] para que todos los ciudadanos conozcan las iniciativas que cada uno tiene.

— ¿La división del voto de la derecha puede provocar el surgimiento de una opción radical, como sucedió en el 2021 con el expresidente Pedro Castillo?

Esa posibilidad es algo que todos han debido de analizar antes para que no suceda otra vez. Ya tenemos una experiencia de la elección anterior y el escenario de 2026 será muy difícil y también diferente. ¿Por qué? Porque es uno de violencia. Si no nos juntamos cualquier cosa puede suceder. No hemos aprendido a leer el momento ni la realidad que atraviesa el país. Nosotros [en Unidad Nacional] lo intentamos y, por lo menos, hemos logrado juntarnos tres partidos para asumir esta responsabilidad.

— ¿Quiénes no aprendieron a leer la realidad del país? ¿Los partidos de derecha?

Me refiero a todos, a la derecha, la izquierda puede hacer lo que crea conveniente [...] Yo hablo de todos los que tenemos una visión de país, en el sentido, de reforzar el sistema democrático. Yo no hablo de los que quieren refundar el país, imponer una nueva Constitución, esa es una posición completamente diferente a la nuestra.

— Usted será el candidato presidencial de Unidad Nacional, ¿ya está definida su plancha?

No, estamos en proceso [de definir la fórmula]. Lo que pasa es que había que definir a la cabeza. No se puede ir a una alianza con tres partidos sin saber eso.

— ¿Javier Bedoya Denegri, secretario general del PPC, será uno de los integrantes de su fórmula presidencial?

Sí, es una alta probabilidad, es el designado por el PPC, sí.

— ¿Esta será su primera y última candidatura presidencial? ¿Cabe otras postulaciones a futuro?

No, yo le he dicho a mi gente que no soy único ni eterno, esta es mi primera y única postulación.

— ¿Es por el factor de su edad?

Por supuesto. Hay que ser realista. Yo estoy en mi plenitud física y mental, pero dentro de cinco años... Hay que ser inteligente también en lo personal.

— ¿Está a favor de una reforma del sistema de justicia? ¿Es este Congreso el llamado a concretarla?

No podemos negar una realidad: el sistema de justicia peruano no está a la altura de lo que queremos. Es preferible que el Ministerio Público y el Poder Judicial realicen su reforma, conociendo ellos, asumiendo que tienen problemas internos y que lo hagan antes de que se haga desde afuera. Esto fue lo que hicieron las Fuerzas Armadas entre el 2002 y 2005. Se reestructuraron y tienen la renovación de cuadros, la capacitación y profesionalización de manera permanente. En el Ministerio Público y en el Poder Judicial saben cuáles son sus problemas internos, ellos mismos deben promover una reforma.

— Desde APP indican que su candidato natural es César Acuña. Usted fue parte de este partido. ¿Cómo valora una tercera postulación del gobernador regional de La Libertad? ¿Su momento ya pasó?

No, yo no podría decir eso. He participado en la bancada de APP, pero de manera independiente. Desde el inicio me dieron toda la libertad para opinar y votar, como lo he demostrado en estos años. Cada partido es libre de presentar a su candidato.