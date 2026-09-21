El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aún no define si los candidatos a primeros regidores podrán recibir sus credenciales en caso las listas que integran ganen los comicios, informó este lunes su presidente, Roberto Burneo. El titular del organismo electoral señaló que el pleno se encuentra en sesión permanente y que emitirá una respuesta sobre este tema.

“Nosotros venimos debatiendo y estamos en sesión permanente y vamos a dar siempre una respuesta, y vamos a dar a conocer a la ciudadanía una respuesta debidamente motivada a las diferentes situaciones que se nos presenten” , declaró Burneo durante una conferencia de prensa previa al debate municipal.

El presidente del JNE precisó que entre los asuntos que están siendo evaluados se encuentra la entrega de credenciales a los candidatos a primeros regidores. Añadió que el organismo comunicará oportunamente las decisiones que adopte el pleno.

Burneo también se refirió a las candidaturas de quienes fueron alcaldes y ahora postulan como primeros regidores o tenientes alcaldes. Al respecto, señaló que el JNE ya ha establecido en diferentes procesos electorales que esta postulación es posible.

“Lo que hemos definido (...) es si un candidato que fue alcalde inmediatamente puede postular a primer regidor o teniente alcalde y hemos dicho que sí. Otra decisión no la hemos tomado y no puedo yo, como presidente del Jurado, adelantar una información respecto a la oportunidad del momento en cuanto, se van a tomar las decisiones en específico. Lo que sí puedo indicar es que sí hemos tomado la decisión en torno a este tipo situación que ha sido el punto controvertido que se dio respuesta a través de los diferentes casos concretos hasta antes de cierre de las listas este 5 de septiembre”, afirmó.

#EnVivo #Voto2026

Roberto Burneo, presidente del JNE, señaló que el pleno se encuentra en sesión permanente para evaluar la situación de exalcaldes que postulan a primeros regidores y que no puede precisar la fecha en que resolverán dichos casos.



Mantente informado en la WEB ►… pic.twitter.com/WbSSu7TWOp — Canal N (@canalN_) September 22, 2026

Según Burneo, esta situación no es nueva y se ha presentado desde la reforma constitucional de 2018. Asimismo, indicó que en el actual proceso electoral existen alrededor de 135 casos a nivel nacional, aunque precisó que no podía asegurar la cifra exacta.

El titular del JNE señaló que las decisiones sobre las credenciales serán adoptadas por el pleno del organismo electoral de manera colegiada, ya sea por unanimidad o por mayoría.

“Lo que sí queremos dejar en claro es que la decisión que tome el Jurado es una decisión que siempre, como presidente, voy a respetar en la medida que se tomen de manera colegiada” , sostuvo.

Burneo agregó que las decisiones serán revisadas de forma objetiva e independiente y aseguró que el JNE no permitirá presiones políticas o de otra índole en las determinaciones que adopte su pleno, dentro del marco normativo y constitucional correspondiente.

VIDEO RECOMENDADO