Presidente del JNE explica posición sobre candidaturas de exalcaldes a primeros regidores. (Foto: GEC)
Presidente del JNE explica posición sobre candidaturas de exalcaldes a primeros regidores. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aún no define si los candidatos a primeros regidores podrán recibir sus credenciales en caso las listas que integran ganen los comicios, informó este lunes su presidente, Roberto Burneo. El titular del organismo electoral señaló que el pleno se encuentra en sesión permanente y que emitirá una respuesta sobre este tema.

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