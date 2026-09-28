JNE comunicará por canales oficiales decisión sobre Rafael López Aliaga, afirma Roberto Burneo. (Foto: Hugo Pérez / El Comercio)
JNE comunicará por canales oficiales decisión sobre Rafael López Aliaga, afirma Roberto Burneo. (Foto: Hugo Pérez / El Comercio)
Por Redacción EC

A tan solo unos días para las elecciones del 4 de octubre, el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sigue sin definir si entregará o no las credenciales en caso las listas encabezadas por candidatos a primeros regidores ganan los comicios.

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