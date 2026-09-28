A tan solo unos días para las elecciones del 4 de octubre, el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sigue sin definir si entregará o no las credenciales en caso las listas encabezadas por candidatos a primeros regidores ganan los comicios.

En declaraciones en el Congreso, Roberto Burneo, presidente del JNE, señaló que el pleno del organismo electoral se encuentra en sesión permanente para abordar los asuntos pendientes a pocos días de las Elecciones Regionales y Municipales.

Sobre la situación de Rafael López Aliaga, quien fue elegido como alcalde de Lima en las elecciones del 2022 y ahora postula como primer regidor, precisó que cualquier decisión corresponde al pleno y no a una opinión personal del titular de la institución.

“Yo no puedo hacer una opinión personal, ni siquiera como presidente, es el pleno el que va a tomar ya las decisiones. [¿Cuándo van a sesionar?] Nosotros estamos en sesión permanente” , declaró ante la prensa.

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Roberto Burneo, presidente del JNE, sobre Rafael López Aliaga: No puedo dar una opinión personal, es el pleno que tomará las decisiones, estamos en sesión permanente



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Consultado sobre si la decisión se conocerá antes o después de la jornada electoral, Burneo indicó que el JNE comunicará la información cuando el pleno adopte una decisión. “En cuanto a ello, ya hemos indicado que vamos a tomar las decisiones cuando el Pleno pueda yo hacerlo. Yo les daré la información ya tengamos una decisión” , señaló.

El titular del organismo electoral también recomendó a los ciudadanos revisar las plataformas y canales oficiales del JNE para conocer las posiciones y propuestas de las organizaciones políticas y candidatos que participan en los comicios.

“Nosotros ya hemos tomado como Pleno las decisiones en torno a ello. Todas las decisiones son debidamente publicadas” , sostuvo Burneo, quien añadió que cualquier nueva decisión será comunicada por los canales institucionales.

El JNE mantiene habilitadas plataformas oficiales para la consulta de candidatos, expedientes y resoluciones correspondientes al proceso electoral.

JNE alerta sobre amenazas y situaciones de riesgo

En otro momento, Burneo expresó su preocupación por las amenazas y situaciones de riesgo identificadas durante el proceso electoral. El presidente del JNE señaló que el organismo envió oficios al ministro del Interior y a la presidenta de la República para solicitar la adopción de medidas preventivas y de seguridad que permitan garantizar el normal desarrollo de las elecciones.

“Hemos identificado una serie de amenazas y situaciones de riesgo” , afirmó.

El titular del organismo electoral señaló que existe preocupación por candidatos que han sido víctimas de hechos de violencia o extorsión, así como por aquellos que actualmente se encuentran en situación de riesgo.

Según información del JNE difundida días atrás, hasta el 25 de septiembre se habían reportado 83 casos de amenazas, extorsiones y ataques contra actores políticos que participan en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, registrados en 21 regiones del país.

Burneo sostuvo que corresponde al Estado garantizar las condiciones de seguridad para que los candidatos puedan desarrollar sus actividades y participar en el proceso electoral.

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